Войти
ТАСС

МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю "еще одной оплеухой" Зеленскому

278
0
0
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отметил, что все требования украинского президента о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, не добившись для страны запрашиваемой системы ПВО в то время, как Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождет. После отмены "Рамштайна" с [президентом США Джо] Байденом Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю", - написал дипломат в своем телеграм-канале.

Мирошник отметил, что все "требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный".

8 октября президент США решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к Соединенным Штатам сверхмощного урагана "Милтон". В связи с этим не состоялась и запланированная на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встреча контактной группы по военному содействию Украине.

12 октября новостной портал Ynet сообщил, что США в кратчайшие сроки передадут Израилю систему ПРО THAAD. Пентагон 13 октября подтвердил эту информацию.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск, а также городов и важных объектов от баллистических ракет - как малой дальности, так и стратегических.

Ситуация между Ираном и Израилем

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по израильской территории в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

9 октября министр обороны Йоав Галант предупредил, что Израиль не отказывается от планов в ответ на ракетную атаку нанести по Ирану удар, который будет настолько "смертоносным и неожиданным", что иранцы не успеют ничего понять. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Германия
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 12:50
  • 6
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 15.10 12:15
  • 673
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 07:20
  • 1
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.
  • 14.10 03:43
  • 0
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России