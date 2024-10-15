МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю "еще одной оплеухой" Зеленскому

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отметил, что все требования украинского президента о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, не добившись для страны запрашиваемой системы ПВО в то время, как Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождет. После отмены "Рамштайна" с [президентом США Джо] Байденом Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю", - написал дипломат в своем телеграм-канале.

Мирошник отметил, что все "требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный".

8 октября президент США решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к Соединенным Штатам сверхмощного урагана "Милтон". В связи с этим не состоялась и запланированная на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встреча контактной группы по военному содействию Украине.

12 октября новостной портал Ynet сообщил, что США в кратчайшие сроки передадут Израилю систему ПРО THAAD. Пентагон 13 октября подтвердил эту информацию.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск, а также городов и важных объектов от баллистических ракет - как малой дальности, так и стратегических.

Ситуация между Ираном и Израилем

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по израильской территории в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

9 октября министр обороны Йоав Галант предупредил, что Израиль не отказывается от планов в ответ на ракетную атаку нанести по Ирану удар, который будет настолько "смертоносным и неожиданным", что иранцы не успеют ничего понять.