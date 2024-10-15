Призрачный «Мираж»: поставит ли Франция Украине свои истребители

ВКС и ПВО Вооруженных сил России готовы к встрече нового противника

Франция планирует поставить Украине многоцелевые истребители «Мираж 2000» уже в начале 2025 года. Ранее звучали заявления о возможной поставке самолетов и от других стран НАТО — о европейских «Еврофайтерах» и шведских «Грипенах». Первые американские F-16 ВСУ получили из Дании, и их уже видели в небе над Украиной. Как изменятся возможности авиации ВСУ, если эти планы реализуются, и что смогут противопоставить «новинкам» наши ВКС и ПВО — в материале «Известий».

130 самолетов для Украины

Многие месяцы президент Украины Владимир Зеленский настаивает на поставках западных боевых самолетов как на одном из условий успешного противостояния России. В мае 2024 года он заявил, что Киеву нужно как минимум 130 самолетов для ведения успешных боевых действий. К тому времени Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия уже пообещали Украине 80 F-16.

Наконец, 8 октября 2024 года министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они передадут Украине истребители Mirage 2000 в I квартале 2025 года.

Многофункциональные легкие истребители американского производства F-16, переданные Украине Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Речь идет о модификации Dassault Mirage 2000-5F, предназначенной для поставок на экспорт. Самолеты, которые планируют поставить, сейчас находятся в центре боевой подготовки ВВС Франции Казо.

Первое заявление о возможной поставке «Миражей» сделал президент Франции Эммануэль Макрон еще летом 2024 года. Тогда говорилось о планах начать обучение украинских пилотов.

В беседе с «Известиями» бывший пилот, эксперт по авиации и аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр допустил, что Франция может дать задний ход в вопросе поставок своих самолетов, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

— Главный вопрос состоит в том, пойдет ли Франция до конца и поставит ли самолеты в первой половине 2025 года. Не исключено, что в зависимости от ситуации на фронте и результатов выборов в США она передумает. Очевидно, что ситуация на фронте складывается далеко не в пользу Украины. Если в США победят демократы, то можно сказать с уверенностью на 99%, что Макрон продолжит делать глупости. Если же изберут Трампа, вполне вероятно, что произойдет откат назад, — добавил он.

Французский многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000-5F Источник изображения: Фото: Allied Joint Force Command Brunssum

Другой важный аспект — подготовка пилотов. По мнению Сириля де Латтра, даже если украинские пилоты пройдут курс обучения на Mirage, они будут обречены на гибель, поскольку не имеют реального опыта пилотирования этих самолетов.

— У меня 14 тыс. часов налета, а у них почти ничего. Однако нельзя исключать и другую возможность: военных пилотов для управления F-16, а также технический персонал готовят канадская ЧВК Top Aces и американская ЧВК Draken International. Если Россия не уничтожит F-16 и Mirage на аэродромах базирования на Украине, то я вполне допускаю, что часть из них будут пилотировать канадские и американские наемники с украинскими паспортами, — отметил он.

Фото: Allied Joint Force Command Brunssum Источник изображения: iz.ru

По мнению эксперта, часто обсуждаются лишь летные возможности самолета, но многое зависит от эксплуатации.

— Полеты — это лишь вершина айсберга. Без людей, которые будут обслуживать эти самолеты, вы ничего не сможете сделать в небе, — заключил он.

Какую версию «Миражей» поставят Украине

Согласно имеющейся информации, к поставке планируется от 12 до 20 «Миражей», которые сейчас проходят переоборудование для применения новых видов вооружения. Самолеты с комплексами радиоэлектронной борьбы будут способны выполнять миссии «воздух – воздух» и «воздух – земля» и не только с французским ракетным вооружением.

С большой вероятностью Украине передадут «Миражи», которые ранее сняли с вооружения ВВС Франции.

Французские многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5F Источник изображения: Фото: Allied Joint Force Command Brunssum

Mirage 2000 во многом подобен советскому МиГ-29 — первый полет совершил в 1978 году, а на вооружение был принят в 1984-м. Это легкий однодвигательный многоцелевой истребитель, который состоял на вооружении ВВС Франции и успешно поставлялся на экспорт во многие страны.

Тот вариант, который может получить на вооружение Украина, специально дооборудован для выполнения задач «воздух – земля». Он обладает более серьезными возможностями, чем американские F-16 первых серий выпуска, которые Украина получает от стран НАТО.

Крылатая ракета SCALP-EG Источник изображения: Фото: TASS/AP/Lewis Joly

Истребитель может применять крылатые ракеты SCALP-EG — это полный аналог британских Storm Shadow. С большой вероятностью именно для их применения и будут использоваться французские самолеты. Потому что вести воздушные бои с российскими Су-35С смысла не имеет — наш истребитель с огромной вероятностью возьмет верх.

Кроме ракет дальнего действия, «Миражи» смогут нести и другие корректируемые и управляемые боеприпасы для ударов по наземным целям. Также их можно применять в интересах ПВО внутренних районов Украины — сбивать дроны и крылатые ракеты.

Появление же новых самолетов над зоной соприкосновения СВО маловероятно. В условиях господства ВКС и ПВО России в воздухе их потери гарантированы.

Какие еще самолеты могут появиться на Украине

Главное — навыки пилотирования «Миражей» украинским пилотам придется осваивать заново. Они отличаются и от традиционных советских машин, и от американских F-16.

И еще больше отличий возникнет, если следом за «Миражами» появятся и другие европейские истребители. В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведутся консультации со странами НАТО о поставках шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen и европейских истребителей Eurofighter. Консультации, конечно, не означают немедленную поставку, но тем не менее что и когда может быть поставлено из числа этих новых для Украины марок самолетов?

Шведский многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen Источник изображения: Фото: US Air Force

Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель 4-го поколения, он совершил первый полет в 1994 году. Самолет состоит на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Истребитель серийно производится европейским консорциумом и не совсем понятно, откуда можно взять их излишки для поставок, если только кто-то не поделится своими самолетами из наличия. Еще один нюанс — «Еврофайтер» очень дорогой самолет: стоимость — более $120 млн. Для сравнения, примерная стоимость самолета Mirage 2000 составляет около $40 млн.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии Источник изображения: iz.ru

И наконец, шведский Saab JAS 39 Gripen. Стоимость самолета — около $50 млн, он также относится к поколению 4+ и в данный момент серийно производится для поставок на экспорт. Самолет многоцелевой и может одинаково эффективно выполнять как миссии «воздух – воздух» так и «воздух – земля». Но ни «Еврофайтеры», ни «Грипены» в реальных боевых действиях до сих пор участия не принимали.

Что противопоставят силы ПВО России западным самолетам

Все указанные самолеты более старые или сопоставимые с нашими Су-30СМ и Су-35С. С той лишь оговоркой, что возможности наших Су в воздушном бою с большой вероятностью превосходят эти западные машины. Сверхманевренность, которой обладают наши истребители, используется не только для уникального пилотажа, но и обеспечивает преимущество в ближнем бою. А на дальних подступах наши самолеты обладают ракетами Р-37М, у которых на данный момент на Западе аналогов нет.

Истребитель Су-30СМ перед боевым вылетом в зоне спецоперации Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Что касается зенитных ракетных комплексов, которые составляют основу сил ПВО Вооруженных сил России, то они создавались в условиях, когда потенциальные противники уже были известны. Все ЗРК могут работать по всем самолетам четвертого поколения без исключений и одинаково эффективно.

Таким образом, появление в распоряжении ВСУ новой авиационной техники — если такое, конечно, действительно случится, — лишь увеличит количество боевой работы ВКС и ПВО России и несколько увеличит расход боеприпасов. Но это не станет решающим фактором боевых действий.

Дмитрий Корнев

Иван Дубровин

Богдан Степовой