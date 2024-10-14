Проектировщиков судов в России хотят перевести на единый формат данных

Российский морской регистр судоходства призвал участников судостроительного рынка создать единый формат обмена данными и цифровыми моделями. Сейчас часть судостроителей перешла на отечественное ПО, но многие по-прежнему пользуются западными программами.
Обмен данными с учетом мировых трендов
Призыв представителей Морского регистра к проектировщикам судов переходить на единый формат данных прозвучал на II Всероссийском Морском конгрессе – он прошел в Москве 24-25 сентября.
И это не просто призыв – уже 9 октября в Петербурге пройдет организованное Росрегистром совещание по обсуждению вопросов перехода к единому формату проектирования, рассказал Mashnews Александр Баев, заместитель генерального директора по интеграциям с САПР и развитию ООО «Глазар», он примет участие в будущем мероприятии.
Российский морской регистр не предлагает сделать что-то то изолированное от мирового рынка.
Регистр развивает и собственную цифровую инфраструктуру. Уже разработан цифровой инструмент для проверки судовых конструкций на соответствие правилам. Созданный программный комплекс включает в себя четыре модуля: Hull 2D, Hull 3D, Tank C и Rudder. Эти модули позволяют решать ряд задач по расчетам и проверке судовых корпусных конструкций, элементов емкостей типа С для перевозки сжиженного газа и элементов рулевого устройства.
Программное обеспечение активно применяется Росрегистром для расчета прочности и усталостной долговечности в рамках работ по комплексной оценке фактического состояния судна (CAP).
Рынку нравится идея
Генеральный директор компании «XOprog» Кирилл Еруков с энтузиазмом воспринял у идею единого формата данных.
Еруков пояснил, что цифровое проектирование позволяет держать инженерные характеристики корпуса (гидростатические данные, пантокарены, параметры и тарировка танков и трюмов) в «живом» формате, то есть в актуальном для всех участников проектирования и доступном для внесения правок, который можно впоследствии «переварить» для создания ПО. «Цифровая модель — это не только 3d-рендер как мы привыкли воображать, но и база данных, - говорит Ерков. - Использование верифицированных моделей может в разы упросить процесс аккредитации разработанного софта классификационным сообществом, к примеру, Российским морским регистром судоходства, ускорить сам процесс создания ПО и дополнительных моделей.
Полуроссийское ПО
В России проектировщики судов используют самое разное программное обеспечение – есть отечественное, есть доработанное западное.
Из четырех модулей программного комплекса Российского морского регистра судоходства (Hull 2D, Hull 3D, Tank C и Rudder), как минимум, первые два являются французскими - это расширения ПО Atlas, базирующиеся на ядре от французской OpenCascade, ныне принадлежащей транснациональной группе CapGemini, де-факто ПО написано «дочкой» французской компании, хотя и не без участия наших соотечественников, вероятно, ушедших из компании в 2022 году, рассказал Mashnews Александр Баев, зам. генерального директора по интеграциям с САПР и развитию компании «Глазар».
Таких «полуотечественных» продуктов пока в нашем судостроении большинство, если не почти все.
Работоспособность аппаратной части обеспечивается перепрошивкой «мозгов» и она, где возможно, продолжает работать без всякой связи с зарубежными производителями. То есть, софт и управляющие блоки импортного оборудования доводятся до рабочего состояния, где это не критично или просто нет альтернатив, добавил Баев.
|Проект обстановочного судна, сделанный Кингисеппским машиностроительным заводом в программе Компас-3D.
|Источник: mashnews.ru
Российское ПО
Российские разработчики всеми силами пытаются удовлетворить спрос судостроительной отрасли, рассказал директор проектно-конструкторского бюро Emperium Артем Соловьев. Основной CAD-системы (компьютерная помощь проектированию, нужна для определения геометрии конструкции, определяет все последующие этапы жизненного цикла продукта) в России является программа «Компас», разработка компании «Аскон».
В сегменте программ для компьютерной помощи в инженерии (они нужны для анализа геометрии конструкции судна, моделирования и изучения поведения продукта, решения других инженерных задач - расчет конструктивной прочности, нагрузки, напряжения, деформации, анализ тепловых процессов, расчет гидравлических систем и механизмов) уже существуют такие решения как пакет Sea Solution, Диалог-Статик, APM FEM, FlowVision, добавляет Соловьев.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков считает, что среди российских программ для проектирования судов можно выделить такие решения, как «Гидросфера», Astra Pro, «Корабль 3D» и «Комплексный инженерный анализ (КИА)».
Руководитель московского офиса РФЯЦ ВНИИЭФ ИЦТ ГК Росатом, член НОЦ «МореАгроБиотех», эксперт MariNet НТИ Олег Зуб добавил к списку российских программ для проектирования судов Ascon, A3D, T-Flex, GRB и Sarus RGB.
Отечественные системы автоматического проектирования зачастую создаются как реплики иностранных программ, поясняет Баев. Оригинальные продукты разрабатываются в рамках гранта от РФРИТ или при выделении иного прямого бюджетного финансирования.
Компания «СиСофт Девелопмент» разработала программные продукты Model Studio CS Трубопроводы, Model Studio CS Кабельное хозяйство, Model Studio CS Компоновщик СКС и Model Studio CS ОПС, которые позволяют создавать цифровые модели судов с высокой степенью детализации и точности. Эти программы уже используются в судостроении, интегрированы с другими системами проектирования и имеют возможность обмена данными, рассказал зам. генерального директора по научной работе «СиСофта» Михаил Бочаров.
Комплексное решение по САПР от «СиСофт» получило поддержку на уровне ОСК, говорит Александр Баев из «Глазара». Но оно появится на рынке не ранее 2026 года, а возможно и в 2027 году. «При этом все эти решения пока не предполагают, например, наличия модуля дополненной реальности и визуального измерительного контроля, который бы значительно упростил процесс сборки или монтажа систем и оборудования, минимизируя риск отклонений от проекта», - пояснил Баев.
В настоящий момент наша компания как раз расширяет применение цифрового визуального измерительного контроля на базе обычного смартфона и готова предложить модуль для интеграции отечественным разработчикам САПР, добавил он.
Единый формат на подходе
Единый формат передачи данных для проектирования, судостроения и использования регистрами - это очень горячая тема, считает Александр Баев.
Как следствие, будут обсуждаться проблемы открытия информации между участниками процесса при проектировании и строительстве гражданского судна, будет ли эта информация контролируемо использоваться только в России или уходить куда-то еще. В конце концов, всем известно, что многие современные проекты судов в России являются условной калькой или переработкой проектов зарубежных судов. Так, многие рыболовецкие траулеры в своей основе - норвежские, добавил Баев.