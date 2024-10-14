Глас вопиющего на море. Патрушев призвал исключить постоянную правку проектов военных кораблей и гражданских судов

Глава Морской коллегии России Николай Патрушев потребовал исключить бессистемное внесение изменений в проекты судов и кораблей. Также он заявил о необходимости перехода к постройке судов сериями. Опрошенные Mashnews эксперты соглашаются с чиновником, но не очень верят в перспективы этих инициатив.
Чем больше серия, тем дешевле судно
3 октября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев побывал Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс») и сделал несколько заявлений. Он потребовал исключить «бессистемное внесение изменений» в проекты судов и кораблей и обеспечить серийность строительства.
Безусловно, большая серийность снижает себестоимость строительства, говорит он. Но это работает на узких по профилю гражданских проектах, например, судах для перевозки пассажиров по рекам. Сухогрузов RSD59 в России построили 50 судов одной серии на разных заводах. А крупные морские суда производят сериями по 2-4 судна.
В Китае и Корее с серийностью лучше, хочешь танкер на 120 тысяч тонн – тебе дали готовый проект, продолжает Буянов. Если надо что-то заменить – меняют, танкер при этом остается серийным.
Большие серии сложны еще и потому, что это большие сроки строительства, за которые требования к судну могут измениться.
В гражданском судостроении проблемы вмешательства в проект в ходе строительства в целом не стоит, считает эксперт.
По его словам, вопрос согласования проекта судна и изменений в него под нужды заказчика полностью регулируется действующими правовыми нормами. Заказчики гражданских судов, как правило, не вмешиваются в строительство после согласования проекта, им надо просто получить судно с заданными параметрами в согласованные сроки.
Стандартизация спасет судостроение
«Судостроение нуждается в едином формате и при строительстве, и при комплектовании. Нужны единые каталоги, единые сборники. Теоретически роль такого единого центра определения концепций во всех указанных направлениях и должна играть Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Полагаю, с учетом новых подходов в управлении с приходом новой команды из ВТБ такие принципы наконец придут в корпорацию», – сказал владелец военно–промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко.
В ОСК заявления Патрушева комментировать отказались.
Суда должны быть универсализированы и запускаться в производство малыми сериями для обкатки под нынешние технологии, которые должны отвечать масштабу судна, считает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, доктор экономических наук Елена Ткаченко.
Она видит выход из проблемы малой серийности в создании следующих механизмов:
- стратегии, построенной на балансе ресурсов и возможностей;
- унификации и стандартизации всех комплектующих кораблей;
- межотраслевых балансов, которые согласуют стратегию развития судостроения с теми отраслями промышленности, которые нужны для его развития, например, двигателестроение.
«У нас нередки случаи, когда у причала стоят пять построенных кораблей, а дизелей к ним нет», - поясняет Ткаченко.
Серии не успевают за реальностью
Первый заместитель генерального директора ООО «Морские комплексные системы» Лев Засыпко видит причину внесения изменений в проект судов и кораблей в том, что реальность стремительно меняется.
Но дело может быть не только в том, что что-то улучшилось, но и в том, что появились новые угрозы, от которых в старом проекте не было заложено никакой защиты.
Так произошло с кораблем проекта «Каракурт», его проектировали очень давно, тогда не было тех систем вооружения, которые нужно на него ставить сейчас, соглашается Ткаченко. Кто тогда думал о защите от беспилотников?
Еще одна причина пересмотра проектов – многие корабли проектировались до начала введения антироссийских санкций, в них были заложены иностранные комплектующие, ныне недоступные отечественным судозаводам.
Российские силовые установки имеют другие массо-габаритные характеристики, вписать их в имеющийся проект судна не всегда удается сразу, что влияет на сроки и стоимость строительства корабля, отметил топ-менеджер компании «Морские комплексные системы».
Проблемы согласований
Помимо вопросов соотношения проекта и реальности в российском военном кораблестроении еще одной проблемой является одобрение изменений заказчиком - Минобороны РФ.
В ходе внесения изменений в проект нужно говорить о двух контурах – инженерно-техническом и финансовом, рассказывает Ткаченко. Почти на каждом судозаводе есть свои КБ, которые вносят правки в проект под пожелания Минобороны, зачастую это происходит на высоком техническом уровне.
Совсем другое дело – согласование изменений с экономической точки зрения.
Подобная практика пересмотра проектов по ходу строительства приводит к тому, что большие серии кораблей в 15-20 штук превращаются в небольшие серии из 5-6 судов, а то и вообще в единичные корабли. Трудоемкость доработки при этом может составлять порядка 200 тысяч человеко-часов, то есть 20% от трудоемкости изготовления корабля, его стоимость вырастет только на проектировании на 15%, а в целом может вырасти на 20-25%, а бывало и удвоение ценника, объясняет профессор Ткаченко.