Войско Польское в политической ловушке

Войско Польское столкнулось с тем, что не может закупить 1 млн 155-мм артиллерийских боеприпасов из-за отсутствия политического решения относительно создания т.н. Национального резерва боеприпасов.

Несмотря на то, что уже закуплено полмиллиона снарядов в Южной Корее и на внутреннем рынке у Polish Armaments Group, «мундирам» этого недостаточно. Тем более, что политики заявляли о необходимости иметь в резерве не менее 1 млн штук.

Примечательно то, что в Польше не производят боеприпасы калибра 155-мм, а только собирают из импортируемых комплектующих. На практике это означает, что Польша ограничена возможностями поставщиков.

В то же время у соседей, немецкого Rheinmetall, есть несколько заводов и многолетний опыт производства 155-мм снарядов. Но, в свете компликации польско-германских отношений, часть контрактов между Войском Польским и немецкой компанией аннулированы или сорваны.

Стоит отметить, что технологическая линия по производству боеприпасов это дорогостоящее приобретение, ее стоимость составляет порядка 136 млн евро. Лучшие технологические линии в настоящее время созданы и принадлежат туркам. Второе место у чехов и словаков, которые, кстати, тратят на оборонный сектор своих стран в несколько раз меньше, чем поляки (в процентном соотношении от ВВП). Между тем, речь идет об оборудовании, основанном на полной роботизации и автоматизации производства.

Ранее мы отмечали, что Варшава пока только начинает работы над созданием технической документации на производство боеприпасов натовского калибра. Поэтому создание собственных производственных линий в ближайшей перспективе ожидать в стране не стоит.

Особое внимание стоит обратить на то, что потребность польских войск в 155-мм снарядах появилась в 2016 г., когда на вооружение поступили первые САУ Krab. С тех пор, несмотря на баснословные расходы на оборону, так и не было налажено собственное производство боеприпасов.

Вместе с тем, учитывая всю эту ситуацию с боеготовностью польских ВС, комично звучат из уст польских чиновников граничащие с паникой лозунги о готовности страны стать следующей на очереди после Украины в войне с Россией. Чем же воевать?

Но традиционно в Варшаве принято во всем винить предыдущее правительство партии «Право и справедливость», которое, кстати, пришло к власти в 2015 г. и выдвинуло грандиозные инициативы по реформированию Войско Польского.

Павел Ковалев