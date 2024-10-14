ПВО: прошлое и настоящее

Развитие средств противовоздушной обороны неразрывно связано с эволюцией средств воздушного, а в последствии – воздушно-космического нападения. Средства воздушного нападения и способы их действий совершенствовались постепенно. Логично то, что и борьба с летательными аппаратами прошла тот же путь. Вначале она не являлась самостоятельной и главной задачей. Например, в ходе Первой мировой войны, когда действовали одиночные или малочисленные группы самолётов, для борьбы с ними создавались отдельные подразделения и части противовоздушной обороны. Но уже в ходе Великой Отечественной войны для отражения массированных налётов оперативных формирований люфтваффе в Войсках ПВО создали оперативные и оперативно-стратегические структуры. Впервые в истории и только в СССР были развёрнуты фронты ПВО, состоявшие из нескольких армий ПВО.

Как отмечают специалисты, наиболее значимым периодом в истории локальных войн и вооружённых конфликтов современности, в которых присутствует масштабное противоборство СВН и средств ПВО, следует считать 50-е – 60-е годы прошлого столетия. Этот период характеризовался подготовкой США и их сателлитов к войне против Советского Союза. Основой военной доктрины США с начала 1950-х годов была принятая после Второй мировой войны стратегия «массированного возмездия». В соответствии с ней, главным условием достижения победы во всеобщей ядерной войне США считали свою «атомно-воздушную мощь», а главным средством – авиацию. Рост американской воздушной угрозы требовал повышения боевых возможностей ПВО СССР. Следовательно, в тот период Войска ПВО страны начинали играть роль фактора стратегического сдерживания.

Локальные войны и вооружённые конфликты того времени являлись для США и СССР своего рода полигонными испытаниями. В них применялись и проверялись новейшие средства воздушного нападения и противовоздушной обороны. Опыт их боевого применения изучался на предмет дальнейшего совершенствования и развития. По мнению специалистов, первая апробация новых форм и способов боевого применения СВН и средств ПВО – с учётом качественного скачка в их развитии – произошла во время войны США во Вьетнаме, в период 1964-73 гг.

Тогда же были заложены основные принципы в теорию применения войск ПВО. Так, например, возрастание пространственного размаха и скоротечность боя в воздушном пространстве потребовали увеличения глубины обороны, а необходимость уничтожения средств воздушного нападения – возможных носителей ядерного оружия определила решительность действий, непрерывность воздействия по противнику, своевременный его перехват и уничтожение. Считалось, что поставленные цели могут быть достигнуты превосходством в силах над противником, массированием средств противовоздушной обороны, манёвром силами при непрерывном и надёжном управлении ими, взаимодействием частей и соединений всех родов войск ПВО в ходе боя.

С тех пор, по мере совершенствования соответствующих систем оружия и разработки новых, в рамках развития теории и практики их применения произошёл ряд принципиальных изменений.

Так, например, создание высокоточного оружия большой дальности (ВТО БД) обеспечило возможность поражать критически важные объекты противника с удалённых рубежей без входа в зону действия истребительной авиации и досягаемости огневых средств зенитно-ракетных войск (ЗРВ) ПВО. Кроме того, наличие у противника ВТО БД предопределило переход к нанесению ударов по объектам не как по «площади», а как по совокупности «точечных» объектов на территории каждого объекта полигонным нарядом высокоточных средств.

Также произошло кардинальное сокращение сроков подготовки и реализации каждого действия в воздушном пространстве по достижению целей агрессии (проведение ВНО, нанесение МРАУ, отдельных ударов и т.д.). Это стало возможным посредством создания единого информационного пространства, а также за счёт возросшей эффективности средств поражения вследствие их роботизации, повышения точности и применения искусственного интеллекта.

В целом, опыт локальных войн и вооружённых конфликтов ХХI века убедительно доказал необходимость изменений во взглядах на организацию ПВО, то есть целесообразность отхода от позиционных принципов её организации и перехода к маневренной ПВО (ВКО). Её суть заключается в том, что необходимо «идти от противника к объектам», то есть оборонять те объекты, которые с наибольшей вероятностью станут объектами воздействия в ходе удара СВН (СВКН). При этом следует производить разбиение площадного объекта на ряд «точечных». Такой подход рационализирует порядок размещения средств ПВО – не вокруг площадного объекта (город, промзона, позиционный район и др.), а непосредственно на объекте (здание, цех, позиция, взлётно-посадочная полоса, КП и др.). Подобная тактика в настоящее время эффективно применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Кроме того, немаловажным фактором является активность, и даже наступательность действий сил и средств ПВО в сочетании с их внезапностью. Например, засадные действия зенитно-ракетных подразделений успешно зарекомендовали себя в ходе СВО.

В свою очередь, масштабное применение БПЛА как в Сирии, так и на Украине показало необходимость создания единой разведывательно-информационной сети, возможности которой обеспечивали бы, среди прочего, своевременное обнаружение, оповещение и выдачу целеуказания огневым средствам ПВО (ВКО). В целом же включение средств ПВО как одного из составных элементов в единую разведывательно-ударную систему (комплекс) является уже требованием современных реалий. Во всяком случае, в белорусских вооружённых силах при отработке вопросов функционирования межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы в этом никто не сомневается.

Владимир Вуячич