РОС планируют оборудовать роботизированной рукой-манипулятором

Главный конструктор станции Владимир Кожевников напомнил, что ни РФ, ни СССР ранее не создавали подобных изделий

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может быть оборудована робототехническими средствами, похожими на руку-манипулятор ERA, установленную на российском сегменте МКС. Об этом заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Сейчас в наших планах разработать робототехнические средства, которые у нас появятся на [Российской орбитальной] станции", - сказал Кожевников на лекции "Создание Российской орбитальной станции" в рамках фестиваля "Наука 0+".

Он напомнил, что ни Россия, ни Советский Союз не создавали подобных изделий. "Это делается впервые, по сути", - добавил Кожевников

Сегодня Международная космическая станция оборудована двумя роботизированными руками-манипуляторами - на американском сегменте имеется манипулятор Canadarm2, а на российском установлена European Robotic Arm (ERA) производства Европейского космического агентства.

О Российской орбитальной станции

В РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 млрд рублей из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль. Его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает ее расширение путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 год.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта Международной космической станции (МКС), а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение участвовать в его создании.

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. В Москве проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. В этом году в программу фестиваля входят дискуссии, выставки, экскурсии, мастер-классы и другие форматы знакомства гостей с наукой.

Партнерами события выступают En+ Group и благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", госкорпорация "Росатом" и проект "Атомариум", Postgres Pro, Сбер, Российский научный фонд и проект "В центре науки". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.