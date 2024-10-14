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ТАСС

SpaceX впервые осуществила контролируемое возвращение ракеты Super Heavy

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Заход Super Heavy на посадку
Заход Super Heavy на посадку.
Источник изображения: ©SpaceX

Корабль Starship завершил пятый испытательный полет, приводнившись в Индийском океане

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно завершила пятый испытательный старт ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Трансляция велась на странице компании в X (ранее Twitter).

В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль поднялся на высоту 212 км и приводнился в Индийском океане в строго обозначенный квадрат несмотря на то, что, как и при прошлом запуске, один из закрылков пострадал от перегрева при входе Starship в атмосферу. После приводнения была видна яркая вспышка, однако ведущие трансляции не комментировали ее причину.

SpaceX также впервые удалось осуществить контролируемое возвращение на Землю ракеты-носителя Super Heavy. Спустя около восьми минут ракета спустилась с высоты более 100 км и осуществила мягкую посадку на специальную платформу Mechazilla, установленную на площадке космодрома в Бока-Чика (штат Техас).

Пуск смотрели в прямом эфире порядка 4 млн человек.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким космическим объектам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

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