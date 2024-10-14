Войти
Военное обозрение

Зеленский пообещал представить свой «план победы» над Россией украинцам

194
0
0

Источник изображения: topwar.ru

«План победы» Зеленского, с которым он бегал по всей Европе, пытаясь преподнести как единственный вариант поражения России, решили показать украинцам. Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

По словам советника, «план победы» уже был показан в США, а также в Европе, теперь пришла пора презентовать его и на Украине, показав украинцам, как Зеленский собрался «побеждать» Россию. Причем презентацию будет проводить сам нелегитимный «президент» Украины.

Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Я думаю, что президент здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет.

— заявил Подоляк.

Поясняя, что представляет собой «план победы», советник Ермака заявил, что это документ, предусматривающий ряд мер политического, экономического, дипломатического и военного принуждения России к принятию условий Украины. То есть принуждение к поражению на условиях Киева. А вот в Европе так не считают, там заявили, что это простой список «хотелок» Зеленского, с помощью которых он хочет затащить НАТО в прямой конфликт с Россией. Просто завернутый в более дорогую бумагу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:43
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 14.10 01:06
  • 1
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 22:15
  • 664
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 13.10 15:48
  • 303
Космонавтика Илона Маска
  • 13.10 07:47
  • 2743
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 18:47
  • 0
Ответ на "Войско Польское в политической ловушке"
  • 12.10 14:12
  • 132
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 12.10 00:39
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 1
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке