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«План победы» Зеленского, с которым он бегал по всей Европе, пытаясь преподнести как единственный вариант поражения России, решили показать украинцам. Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

По словам советника, «план победы» уже был показан в США, а также в Европе, теперь пришла пора презентовать его и на Украине, показав украинцам, как Зеленский собрался «побеждать» Россию. Причем презентацию будет проводить сам нелегитимный «президент» Украины.

Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Я думаю, что президент здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет.

— заявил Подоляк.

Поясняя, что представляет собой «план победы», советник Ермака заявил, что это документ, предусматривающий ряд мер политического, экономического, дипломатического и военного принуждения России к принятию условий Украины. То есть принуждение к поражению на условиях Киева. А вот в Европе так не считают, там заявили, что это простой список «хотелок» Зеленского, с помощью которых он хочет затащить НАТО в прямой конфликт с Россией. Просто завернутый в более дорогую бумагу.