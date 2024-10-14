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ТАСС

Определен список космонавтов, которые будут готовиться к первому полету на РОС

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© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Экипажи станут летать на станцию на пилотируемом транспортном корабле нового поколения, отметил главный конструктор станции Владимир Кожевников

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос) уже определил группу космонавтов, которые будут готовиться к первому полету на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"ЦПК уже определил даже конкретные фамилии, кто входит в первую группу тех, кто будет готовиться под этот [первый] полет", - сказал Кожевников на лекции в рамках фестиваля "Наука 0+".

Он напомнил, что экипажи будут летать на станцию на пилотируемом транспортном корабле нового поколения.

"Корабль этот в очень активной разработке, сейчас мы выходим уже на макетные испытания - должны перейти в этом году на электрические испытания, и его пуск увязан с развертыванием станции", - добавил он.

О Российской орбитальной станции

В РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 млрд рублей из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль. Его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает ее расширение путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 год.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта Международной космической станции (МКС), а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение участвовать в его создании.

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. В Москве проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. В этом году в программу фестиваля входят дискуссии, выставки, экскурсии, мастер-классы и другие форматы знакомства гостей с наукой.

Партнерами события выступают En+ Group и благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", госкорпорация "Росатом" и проект "Атомариум", Postgres Pro, Сбер, Российский научный фонд и проект "В центре науки". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля. 

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