Украина переживает третью зиму в условиях военных действий (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: власти Украины задумались о взаимовыгодной сделке с Россией

Наступающая зима станет самой сложной для Украины с начала боевых действий, пишет Der Spiegel. Правительство и граждане устали от конфликта и склоняются к компромиссам с Москвой. Условия сделки должны устроить и Россию, признал украинский чиновник.

Андрей Назаренко не успел передохнуть. Несколько дней назад его подразделению пришлось отступить из Угледара на Донбассе. Теперь же майор украинской армии вышел на связь с новых позиций, расположенных за небольшим городком. Он говорит на повышенных тонах и кажется взволнованным. На фоне трещит рация.

Бои при отступлении были ожесточенными, рассказывает 36-летний Назаренко с позывным "Студент". Российские войска вплотную подошли к путям эвакуации украинцев, и СМИ уже сообщали об угрозе окружения. "Они наблюдали за нами и обстреливали нас", — отмечает Назаренко. Транспортировка раненых была непростой. "Ребята делали всё возможное, но, конечно, были потери".

Назаренко командует батальоном беспилотников 72-й механизированной бригады. Почти два года он и его бойцы защищали шахтерский город Угледар к юго-западу от Донецка. Они противостояли российским боевым танкам и пехоте, отбивая масштабные атаки и попытки штурма. Украинские военнослужащие удерживали стратегически важный город, даже когда от жилых домов остались одни руины.

Однако в конце концов, рассказывает Назаренко по телефону, русских стало слишком много. Их просто стало больше: больше солдат, больше патронов, больше беспилотников. Они атаковали без остановки, по 12–14 раз в день, в течение нескольких месяцев: на мотоциклах и на бронетехнике, с помощью артиллерии и планирующих бомб весом в несколько тонн. На прошлой неделе украинцам пришлось сдать Угледар. Русские продвинулись дальше.

Душевное состояние в условиях военных действий

Украина переживает третью зиму военных действий, и она может стать самой сложной. Возможно, даже решающей.

Оптимизм, который вызвало у многих в стране августовское продвижение украинцев на российскую территорию под Курском, испарился, хотя украинцы продолжают занимать часть региона. Страна, похоже, снова погрузилась в мрачное состояние конфликта на истощение при медленном и, кажется, неотвратимом наступлении русских.

Военные действия истощают обе стороны: и нападающую, и обороняющуюся. Но на данный момент кажется, что Украина может исчерпать силы, волю и ресурсы первой. Бойцы измотаны, общество устало от напряжения. Население все чаще критикует президента и его команду.

Западные сторонники не позволят Украине потерпеть поражение в обозримом будущем. Однако мало что говорит о том, что новые масштабные поставки оружия от партнеров сделают Киев достаточно сильным для успешных наступательных операций. Владимир Зеленский, который сейчас снова путешествует по Европе, надеется, что ему удастся заставить президента России сесть за стол переговоров. Но непохоже, что эта мечта воплотится в жизнь.

Уходящий президент США Джо Байден по-прежнему не разрешает Киеву вести огонь из американского оружия по военным объектам в глубине России. Если 5 ноября на выборах будет избран Дональд Трамп, который хвастался, что сможет закончить войну "в течение 24 часов", ситуация на Украине может ухудшиться. Впрочем, украинцы не ждут чудес и от кандидата в президенты от демократической партии Камалы Харрис.

"Победит ли Трамп или Харрис, американцы будут медленно, но верно сворачивать свои действия на Украине", — конфиденциально сообщил Spiegel один из высокопоставленных украинских чиновников в Киеве. В целом политик настроен пессимистично. "Прогноз плохой", — считает он. Его беспокоит моральный дух некоторых военнослужащих. "Люди больше не хотят воевать". Его также волнует напряженность в отношениях между гражданами. "Несправедливость конфликта может разорвать общество на части".

Впервые после начала российской СВО в феврале 2022 года в украинской столице всерьез обсуждают сценарии, при которых страна на время откажется от полного отвоевания захваченных территорий (почти 20 процентов площади Украины). Чиновник признает, что у него было неверное представление о победе. "Мы считали, что победа должна заключаться в безоговорочной капитуляции путинской России". Но это будет невозможно без уступок. "Сделка должна быть выгодной и для России", — трезво рассуждает он.

Чуть больше года назад украинское контрнаступление провалилось, после чего российские войска вернули себе инициативу. В феврале они захватили небольшой город Авдеевку, который когда-то, как и Угледар, был символом украинского сопротивления. Летом войска Кремля отвоевывали территорию быстрее, чем когда-либо с первых недель боевых действий. Хотя Украина захватила полосу российского приграничья, ей пришлось отвести силы с тяжелого фронта на Донбассе. Пока неясно, сработает ли этот расчет.

Теперь, когда русские контролируют Угледар, их командованию стало легче перебрасывать войска и грузы между присоединенным Крымским полуостровом и южными и восточными районами Украины. Они также могут усилить свои атаки в направлении Покровска. Этот город, расположенный почти в 60 километрах к северу, является важным узлом автомобильного и железнодорожного сообщения. Если войскам России удастся захватить его, Путин станет на шаг ближе к своей минимальной цели — полному завоеванию Донбасса.

По мнению военного эксперта Франца-Штефана Гади, сотрудника международного института стратегических исследований в Лондоне и обозревателя The Diplomat, ресурсы России также не безграничны. В ближайший год продвижение России с помощью бронетехники замедлится. Армии России придется еще больше адаптировать свою тактику, отказавшись от фронтальных атак и перейдя к фланговым штурмам небольшими группами. Кроме того, неизвестно, насколько атакующие сохранили силы после своих недавних территориальных успехов.

Гади, который регулярно посещает фронт в Донбассе, еще летом считал, что у украинцев достаточно резервов, чтобы остановить продвижение русских за Покровск. "Но после украинской операции в Курске я больше не уверен", — отмечает аналитик.

Помимо этого, на Украине насчитываются десятки тысяч погибших и раненых гражданских лиц, пропавших без вести и пленных. Несколько миллионов украинцев бежали от военных действий за границу, миллионы живут на контролируемых русскими территориях. Уровень разводов высок, а уровень рождаемости низок. Говорить о демографическом кризисе было бы слишком мягко. Страна истекает кровью.

Надвигающийся раскол общества

Зима обещает быть суровой и по другую сторону фронта. В этом году Россия повредила или уничтожила половину мощностей по производству электроэнергии на Украине. В настоящее время прилагаются значительные усилия для ремонта, но существует угроза многочасовых отключений электроэнергии в холодное время года, особенно если Россия продолжит атаковать инфраструктуру. Эффективного оружия для ее защиты нет. "Кремль стремится заморозить Украину и заставить ее подчиниться", — заявил Зеленский в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Оптимизм и стойкость украинцев не иссякли, но потихоньку тают. В первый год военных действий, согласно опросу, 80% еще абсолютно верили в победу Украины, в этом году — 60%. По данным Киевского международного института социологии, число тех, кто готов терпеть боевые действия сколь угодно долго, с мая по сентябрь сократилось с 72 до 63%. В то же время готовность к компромиссу растет, особенно среди молодежи, которой, возможно, придется в какой-то момент оказаться в окопе, если военные действия затянутся на годы. Если бы Украину приняли в ЕС и НАТО, 47% украинцев смирились бы с замораживанием текущей линии фронта.

Тем не менее, в стране присутствуют силы, которые не хотят иметь никакого дела с Россией и могут стать источником проблем для Зеленского, если он действительно будет стремиться к компромиссу. Киевский политолог Владимир Фесенко называет эту группу воинствующими патриотами. Фесенко полагает, что они составляют около трети населения. По его словам, армия, как и общество, также разделена по этим признакам.

Недовольная оппозиция

В этом году в Киеве активизировалась политическая междоусобная война. Оппозиция обвиняет президента в том, что он сосредоточил власть в своих руках и по-прежнему делает слишком мало для борьбы с широко распространенной коррупцией. 40-летняя Инна Совсун входит в состав украинского парламента от либеральной оппозиционной партии "Голос". Уже в 29 лет политолог стала заместителем министра образования. Сегодня она, помимо прочего, является членом комитета по энергетике.

"На этой неделе на повестке дня стоит закон о строительстве третьего и четвертого реакторов Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины", — сказала Совсун по видеосвязи, сидя перед книжной полкой. Атомная электростанция должна облегчить проблему с электроэнергией в стране. Однако Совсун считает строительство реакторов "абсолютно ужасной идеей".

"Мы имеем обнищавших, озлобленных, разочарованных людей, которые боятся предстоящей зимы, когда у них часами не будет электричества, — говорит Совсун. — У нас много людей, которые подумывают покинуть страну из-за страха перед зимой. С весны они платят значительно больше за электричество, но правительство не использует эти деньги, чтобы как можно быстрее облегчить трудности. Вместо этого оно вкладывают деньги в реакторы, строительство которых займет много лет и на которых обогатится элита". По словам Совсун, она на сто процентов уверена, что в таком проекте не обойдется без коррупции. "Решение будет проталкиваться офисом президента".

Совсун приводит еще один пример, который поднял шумиху на Украине. Женщина-врач, возглавлявшая областную комиссию по медицинским заключениям на западе Украины, очевидно, заработала миллионы долларов США, освобождая мужчин от мобилизации с помощью поддельных справок. Депутат Совсун подчеркивает деталь, которую часто упускают в публикациях. Эта женщина была депутатом регионального парламента от президентской партии. Партия отреклась от нее и исключила из парламентской группы, но осадочек остался.

Мечта о вступлении в НАТО

На Украине широко распространено мнение о главных целях страны: долгожданном вступлении в Европейский Союз и НАТО. "Это единственный вариант, чтобы моему сыну, которому сейчас 12 лет, не пришлось воевать против России, когда он вырастет", — говорит депутат Совсун. Зеленский уже давно ратует за скорейшее вступление в военный альянс. Его широко цитируемый новый "план победы", который он представил Белому дому в сентябре, как говорят, включает в себя быстрые гарантии безопасности для Украины, что равносильно вступлению в НАТО.

В эту пятницу Зеленский также представил план канцлеру Германии Олафу Шольцу в Берлине. Рабочая встреча планировалась вместо отмененной встречи в Рамштайне, на которой должны были присутствовать Шольц, Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие. Недавно Шольц заявил, что необходимо обсудить, "как мы можем выбраться из этого военного конфликта и перейти к миру более быстрым путем". Однако то, как будут действовать союзники Украины, станет ясно только после выборов в США.

В Киеве активно обсуждается западногерманская модель: Федеративная Республика входила в состав НАТО во время холодной войны, хотя ГДР была частью Восточного блока. Однако граница внутри Германии не подвергалась спорам и не была предметом военных действий. Таким образом, вероятность того, что НАТО сможет принять Украину до окончания военных действий, является абсолютной фантастикой, считает политолог Фесенко. "Зеленский хотел бы этого, он максималист. Но НАТО не возьмет на себя обязательства по обороне Украины в условиях военных действий".

Также нереалистично, что Москва под руководством Путина может пойти на сделку, при которой Украина станет частью НАТО. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил об этом американской общественности в своем интервью. Лавров с ликованием отметил, что Кремль продолжает настаивать на полном выводе украинских войск из четырех областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые Путин объявил российскими территориями. Как и прежде, Москва требует сдачи районов и городов, до которых еще не добралась ее армия.

Украинский офицер Назаренко, в мирное время инженер, воюет почти без перерыва с февраля 2022 года. Сначала в Киеве, затем в Бахмуте и Угледаре. По его словам, в среднесрочной перспективе прекращение огня возможно, но он не верит, что это приведет к полному окончанию боевых действий. Украина сильно зависит от своих союзников. Поэтому вполне вероятно, что переговоры состоятся. Однако Киев не может рассчитывать на мир с Путиным.

"Мы все понимаем, что должны быть готовы, — считает Назаренко. — Враг не остановится, какие бы политические соглашения ни были достигнуты. Может быть, будет пауза на три-четыре года, после чего всё продолжится".

Авторы: Анн-Дорит Бой (Ann-Dorit Boy), Федор Петров и Александр Сарович.