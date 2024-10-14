ОСК намерена заняться созданием судовых малооборотных дизельных двигателей

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Татьяны Дятел "ОСК на малых оборотах. Корпорация планирует производить свои судовые двигатели", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена самостоятельно заняться созданием линейки судовых малооборотных двигателей мощностью 5-15 МВт для средне- и крупнотоннажного судостроения. Инвестиции предварительно оцениваются в 200 млрд рублей. Аналогичные планы есть у группы "Синара". Предлагаемая линейка закрывает потребности судов дедвейтом до 120 тыс. тонн, нужных для освоения Севморпути. Но эксперты считают, что "Синаре" и ОСК логичнее действовать совместно.

Самый мощный в мире (63,84 МВт при 80 об/мин) двухтопливный низкооборотный дизельный судовой двигатель 12X92DF-2.0 производства китайской компании Shanghai CSSC Mitsui Diesel Engine (в составе китайской государственной судостроительной корпорации CSSC), 2024 год (с) Shanghai CSSC Mitsui Diesel Engine

ОСК изучает возможность создания линейки судовых малооборотных двигателей (МОД) на 5, 8, 10 и 15 МВт для средне- и крупнотоннажных морских судов на собственных мощностях путем реинжиниринга, говорят источники "Ъ", знакомые с планами. Эта линейка закрывает потребности в двигателях для грузовых судов дедвейтом от 40 тыс. до 120 тыс. тонн. По словам источников "Ъ", сейчас ОСК ведет предпроектные работы.

Рассматривается возможность производства машин на "Северной верфи", но решения пока нет.

Проект потребует до 200 млрд руб. инвестиций, сроки реализации - около пяти-шести лет, говорят собеседники "Ъ".

Какой двигатель станет базой для реинжиниринга, источники "Ъ" не уточняют, отмечая, что, скорее всего, это будут китайские машины. В прошлом году правительство передало ОСК - крупнейшего производителя судов в РФ - в управление банку ВТБ. Новое руководство планирует увеличить строительство средне- и крупнотоннажных судов.

Российские предприятия выпускают двигатели максимальной мощности до 7,5 МВт, но для крупнотоннажного гражданского судостроения требуются малооборотные двигатели большей мощности, которые в РФ пока не производятся. Поставки иностранных двигателей стали невозможны после начала военных действий на Украине, так как судостроение РФ оказалось под тотальными санкциями. Прежде основными поставщиками движков в РФ выступали немецкая MAN, финская Wartsila, швейцарская WINGD, японская Japan Engine Corporation.

В ВТБ запрос "Ъ" переадресовали в ОСК, где от комментариев отказались. В Минпромторге на запрос "Ъ" не ответили.

Как писал "Ъ" 13 февраля, группа "Синара" готова выступить партнером государства в проекте по производству судовых малооборотных двигателей мощностью свыше 10 МВт для газовозов, танкеров, балкеров, контейнеровозов. Общая стоимость проекта оценивалась в 190 млрд руб., первые образцы могут быть готовы в течение пяти лет.

Собеседники "Ъ" отмечают, что ОСК намерена реализовывать свои планы по созданию МОД без участия "Синары".

В сентябре первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявлял, что министерство ставит задачу создания инжинирингового центра по разработке МОД большой мощности с участием "Синары". "С "Синарой" мы это планируем делать, это такой мини-атомный проект, можно сказать, по сложности",- сказал господин Осьмаков. Глава "Синары" Виктор Леш 7 октября сообщал, что в максимально сжатые сроки компании "предстоит создать национальное производство МОД большой мощности, которые по техническим характеристикам будут на уровне или выше мировых аналогов".

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что базовая задача - создать так называемую единичную поршневую систему на 2 МВт, которую затем можно будет транслировать на большую мощность. Предполагаемая линейка, по ее словам, подходит для всех типов судов вплоть до танкеров класса Aframax дедвейтом до 120 тыс. тонн, которые нужны для освоения Севморпути. "Двигатели будут востребованы, за пять лет их вполне можно сделать, но вопрос во многом будет упираться в кадры",- считает она. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что ОСК логичнее было бы реализовывать проект в партнерстве с "Синарой" или "Трансмашхолдингом", которые уже обладают ключевыми компетенциями.