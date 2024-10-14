Столтенберг назвал добрые отношения с РФ после холодной войны верной стратегией

Бывший генсек НАТО отметил, что сейчас Западу следует "как минимум не допустить того, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание"

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Бывший генсек НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг заявил, что и сейчас считает правильной стратегию выстраивания добрых отношений с Москвой после окончания холодной войны. Такое мнение он высказал в интервью журналу Spiegel.

"Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией", - сказал Столтенберг. Сегодня, по его мнению, Западу следует "как минимум не допустить того, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание". Экс-генсек НАТО утверждал, что страны - члены альянса "инвестируют в военные мощности не для того, чтобы вести войну, но чтобы ее избежать". "В ином случае нас никто, не только Россия, не будет воспринимать всерьез", - считает он.

Самым сложным для себя моментом в годы пребывания на посту генерального секретаря Столтенберг назвал начало Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года. "Это был для нас всех болезненный момент, момент, который я никогда не забуду", - сказал он.

Бывший генсек отметил, что в настоящее время мир становится все более непредсказуемым и нестабильным. "Во время холодной войны у нас были конфронтация с Советским Союзом, войска у границ и ядерное оружие у обеих сторон. Но тогда существовал определенный уровень предсказуемости, поскольку никакая из сторон не хотела рисковать и вступать в "горячую" войну, - считает он. Сегодня, по его словам, мир столкнулся с многими вызовами одновременно. При этом "НАТО является ответом на многие проблемы в мире, но не на все", заявил Столтенберг.

Коснувшись причин украинского конфликта, он утверждал, что ошибка Запада состояла в том, что он не оказал достаточной военной и финансовой помощи Киеву еще до обострения ситуации. "Некоторые союзники поставляли оружие, но, оглядываясь назад, этого было слишком мало. Мы должны признать это. Тогда мы считали, что лучше будет придерживаться более сдержанного курса", - заявил Столтенберг. "Это была ошибка", - считает он.

Основной проблемой на Ближнем Востоке Столтенберг считает то, что "палестинцы не имеют собственного государства".