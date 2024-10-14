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ТАСС

Медведев уверен, что НАТО в итоге "выбросит на помойку" Украину

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности назвал президента страны Владимира Зеленского "безумным наркоублюдком", комментируя его "план победы"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил уверенность, что страны НАТО поиздеваются над Украиной и лет через 10 "выбросят на помойку". Таким образом он прокомментировал позицию "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, касающегося присоединения Киева к альянсу.

"Бeзумный нaркоублюдок грoмогласно зaявил о нaличии у нeго "плaна пoбеды" из однoго пункта: "Приглaшение Киевa в НAТО". Что бyдет дaльше - нeтрудно прeдставить: мoлодые и не oчень "члeны aльянса" пoдвергнут инвaлидизированную, бeспомощную Укрaину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через 10 , выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку", - написал Медведев в Telegram-канале.

Он также напомнил, как, по сообщениям СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил Зеленскому, что использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow "не выиграет Украине войну". "Надо было добавить: "Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 - фантом!" - добавил Медведев. Он также припомнил инцидент во время выступления на съезде правящей Лейбористской партии в Ливерпуле, произошедший 24 сентября. Тогда Стармер, оговорившись, призвал к освобождению сосисок вместо заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Медведев добавил, что "Стармер - странный парень, как и все британские премьер-министры".

Медведев иронично прокомментировал и другие события прошедших недель.

"У Запада нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде, нет денег на французских аграриев, нет денег для возрождения промышленности Германии. А на что есть? Есть на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта", - отмечает зампред Совбеза.

Также в шутливой форме он ответил на призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. "Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии - в рыло!" - написал Медведев. 

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