"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО

Караганов: удары по территории России должны быть причиной для применения ЯО
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
По его словам, это касается не только конфликта с Западом на Украине.
"Сейчас мир вступил в острый период длительных кризисов и войн, связанный с переустройством мировой системы… Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом - на большую войну", — подчеркнул Караганов.
Ранее, в июне 2023 года, Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.
Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо".
Путин, в свою очередь, в ответ сказал, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у России в этом нет необходимости, Москва не бряцает ядерным оружием. При этом тогда же он не исключил внесения изменений в российскую ядерную доктрину.
Затем, в сентябре этого года, на ежегодном заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил понизить ядерный порог. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он предложил считать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.
Президент объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.