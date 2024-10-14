Может ли план Зеленского реально сработать? (The Independent, Великобритания)

The Independent: в США отложили решения по Украине до конца срока Байдена

Энтузиазм Запада в адрес Украины угас, пишет The Independent. Армия России побеждает, европейские политики не готовы к эскалации, а Байден не станет принимать решения до выборов. Предпримет ли Зеленский рискованные действия, задаются вопросом в Британии.

Мэри Дежевски

Меньше чем за месяц до президентских выборов в США, в условиях угасающего интереса европейцев к положению на Украине Зеленский отчаянно пытается заручиться поддержкой

А помните те времена, когда выступление президента Украины — реальное или по видеосвязи — было самым популярным событием Лондона? Когда депутаты и пэры толкались за места в парламенте, чтобы увидеть и услышать его? Когда бывший актер и демократически избранный президент, ставший лидером воюющей страны, привлекал к себе восторженное внимание жесткой решимостью и схожестью с Черчиллем? Что ж, дни, когда Британия переживала этот пик сочувствия, канули в Лету.

В четверг не звучали фанфары, и визит Зеленского в Лондон даже никак не анонсировали. Только красная дорожка, рукопожатие и объятия Кира Стармера у знаменитой двери на Даунинг-стрит, 10. Затем последовали двухчасовые переговоры за закрытыми дверями, в которых участвовали британские военные и представители спецслужб, а также новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Далее Зеленский продолжил свое мини-турне, посетил Францию и Италию, после чего вернулся в Киев. Что касается интереса со стороны британских СМИ, то лондонский этап его турне полностью затмили новости об урагане третьей категории во Флориде. Украинец лишь ненадолго попал на первую страницу сайта BBC News.

Это не значит, что визит не имел никакого смысла. Зеленский воспользовался поездкой, чтобы представить свой так называемый план победы перед, вероятно, всё еще сочувствующей ему аудиторией. Кроме того, визит предоставил новому британскому правительству возможность выразить свою солидарность с Украиной.

Не то чтобы в этом была необходимость. Еще до вступления в должность Стармер пообещал, что Великобритания продолжит оказывать Зеленскому всестороннюю поддержку в борьбе с Россией. Министр обороны Джон Хили отправился в Одессу через несколько часов после вступления в должность. Сам Стармер провел встречи с Зеленским тет-а-тет на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, а через несколько дней — с полным составом кабинета министров на Даунинг-стрит,10 после саммита Европейского политического сообщества в Бленхейме.

Последняя встреча, по сути, лишь подтвердила уже озвученные ранее положения. Она показала, что моральная поддержка от Великобритании по-прежнему сильна; что при Рютте НАТО демонстрирует Киеву такую же поддержку, как и при его предшественнике Йенсе Столтенберге; и что Лондон по-прежнему поддерживает вступление Украины в альянс.

Однако трудно не заметить, что за лето энтузиазм Великобритании в отношении Украины несколько поугас. И не только потому, что Стармер не Борис Джонсон, которого, кажется, Зеленский уже благополучно забыл (в конце концов, с тех пор ему уже пришлось иметь дело с несколькими другими премьерами). Но перемена связана с тем, что Зеленскому становится всё труднее добиваться большей поддержки Запада при соблюдении малого количества условий.

Отчасти это объясняется самой природой конфликта. На протяжении двух с половиной лет Зеленский просил и в итоге получал всё более совершенное оружие со всё бо̀льшим радиусом действия, несмотря на первоначальные сомнения Запада. Теперь он требует разрешить ему использовать поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Москва уже предупредила, что такой шаг будет расценен как прямое вовлечение Великобритании в военные действия. Даже если кажется (что удивительно), что в Лондоне есть высокопоставленные политики, которые будут только рады конфронтации с Россией, во Франции, Германии и Италии все-таки больше тех, кто точно не готов пойти на такой шаг.

Еще одна причина, по которой энтузиазм в отношении Украины может угаснуть, связана с положением на фронте. Дни, когда героические украинцы одерживали победу за победой над сверхдержавой, уходят в прошлое. Украина теряет позиции в Донбассе, а судьба вторжения в Курскую область остается неясной. Так или иначе, преимущество на поле боя, похоже, будет на стороне России.

Еще одна причина связана с политической ситуацией в других странах. Многие государства центральной и восточной Европы, находящиеся на "передовой", по-прежнему демонстрируют решительную поддержку Украины, но дальше на запад энтузиазм заметно ослабевает. В число медленно разочаровывающихся входит и Германия, где усиливается оппозиция поддержке конфликта: отчасти из-за финансовых затрат, а отчасти из-за того, что происходящее рассматривается как риск для мира в регионе.

К этой же группе стран можно отнести и Великобританию. Даже в отсутствие публичных дебатов критики отмечают, что для Украины открыт неиссякаемой кредит, хотя внутри страны постоянно приходится чем-то жертвовать, чтобы заткнуть многомиллиардную "черную дыру" в государственных финансах.

Но главным игроком остаются США. Неудобная правда заключается в том, что, если бы Германия или Великобритания (второй и третий по величине доноры Украины) завтра резко прекратили свои поставки, это уменьшило бы возможности Киева, но не смогло бы полностью вывести его из борьбы.

Однако если свою помощь прекратят или серьезно сократят США, практически полная недееспособность Украины станет лишь вопросом времени. А США охвачены подготовкой к выборам и одновременно заняты конфликтом на Ближнем Востоке. Они не желают брать на себя обязательства, которые могли бы затянуть конфликт на Украине, перенеся боевые действия на территорию Россию, или сделать США и их союзников прямой целью Кремля.

Решения об использовании ракет Storm Shadow и американских ракет ATACMS для ударов вглубь территории России будут приниматься именно в Вашингтоне. Это стало причиной, по всей видимости, неудачной миссии, предпринятой в сентябре британским министром, стремившимся переубедить Байдена. Стармер взял с собой в Вашингтон высокопоставленных министров, но вернулся несолоно хлебавши. Прямо как Зеленский со своими визитами в Нью-Йорк и Вашингтон во время и после Генеральной Ассамблеи ООН.

Имеются все основания полагать, что удары по территории России являются ключевым пунктом "плана победы" Зеленского. Тогда, судя по всему, перемен на фронте ждать не приходится. Также не предвидится никаких изменений и в заметном нежелании президента Байдена санкционировать процедуру ускоренного вступления Украины в НАТО, что, предположительно, является вторым главным компонентом "плана победы".

Неясно, был ли мини-тур Зеленского по Европе запланирован заранее, или же он стал заменой давно задуманной, но сорвавшейся в последний момент встречи контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе в Рамштайне, которая должна была состояться 11 октября. Перенос (и вроде бы даже отмена) этой встречи после решения Байдена остаться в США является очередным доказательством того, что Вашингтон играет центральную роль в принятии любых политических решений по Украине.

Официальная причина — приближение к США урагана "Милтон", затруднившее перелеты. Кроме того, американскому президенту необходимо быть в Вашингтоне, чтобы координировать усилия по борьбе со стихией. Однако отказ от встречи в Рамштайне, безусловно, устраивает противников любых шагов, которые могут быть расценены как эскалация конфликта на Украине. По сути, это откладывает осуществление "плана победы" Зеленского на неопределенный срок.

Трудно представить, что Байден примет какое-либо серьезное решение по Украине до выборов. Уходящий президент, как правило, не делает ничего, что могло бы поставить его преемника в неудобное положение в период передачи полномочий. Следовательно, принятие решений откладывается до середины января.

"План победы" Зеленского, может быть, содержит реалистичные предложения (или нет). Но сейчас время играет не в его пользу. Невелика вероятность того, что его успеют рассмотреть (не говоря уже о том, чтобы утвердить) до прихода к власти нового президента США или до того, как военные успехи россиян поставят под сомнение целесообразность продолжения конфликта. Альтернативой могут оказаться рискованные, ни с кем не согласованные самостоятельные действия Киева — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Комментарии читателей

OneView

Россия не полезла бы атаковать страну-члена НАТО: она знает, что ставки слишком высоки. Но Украина не входит в альянс. НАТО не связана никакими договорами, которые вынуждали бы ее защищать Украину. Не входящая в альянс Украина для России важнее, чем для НАТО — членство Киева в организации. Поэтому Россия будет бороться за достижение своей цели активнее, чем НАТО — за свою. Поэтому, учитывая, что НАТО не желает доводить конфликт вокруг Украины до ядерного уровня, Россия добьется своих целей. Это следовало предвидеть еще в 2021 году, но НАТО сочла, что Кремль блефует. Вот только Россия не блефовала. Так что Украину ровняют танки, число жертв не разглашается, а впереди — крупнейшая игра в поиск виноватых. Среди британцев главные кандидаты — Б. Джонсон, Д. Рааб, Э. Трасс и Б. Уоллес. С нетерпением жду официального расследования.

5of9

Настоящая проблема с планом Зеленского заключается в том, что его на самом деле не существует. У него на руках не план, а список хотелок. Две большие разницы.

MS85

Освещение конфликта преимущественно свелось к теме "Зеленский против Путина": СМИ выставляют их эгоманьяками, убивающими и мучающими людей, стирающими в пыль здания и жизни, наносящими ущерб окружающей среде. Надеюсь, история запомнит, что ответственность за эту ситуацию должны нести США и их приспешник Великобритания. НАТО и США — первопричины конфликта.

AmericanInternationalTerrorism

Может ли так называемый мирный план Зеленского реально сработать? Никто бы не дал ему самостоятельно разработать мирный план. Это конфликт Великобритании, Украины и НАТО против России. Помните, в 2014 году Фараж предупреждал, что если Великобритания, Украина и НАТО не прекратят провоцировать Россию, то Кремль направит войска на Украину? И Трамп, когда был президентом, тоже предупреждал, что если Великобритания, Украина и НАТО не перестанут провоцировать Россию, то она введет войска на Украину. Путин ждал восемь лет, но они не прекращали, поэтому он отправил войска на Украину.

Затем, как мы увидели, Байден тоже стал провоцировать Россию. Теперь мы все будем страдать от последствий, так же как мы страдаем от иммигрантов, наводняющих Великобританию в результате войн в Ираке, Афганистане, Ливии и т. д. Фараж и Трамп пытались остановить эскалацию, чтобы избежать конфликта на Украине, но их снова не послушали. В то время Великобритания, Украина и НАТО хотели войны против России, теперь США тоже хотят этой войны. Сейчас мы мало слышим о конфликте на Украине, потому что Россия наступает.

gofel

Большая проблема для НАТО и Запада заключается в том, каким образом превратить свои катастрофические просчеты и поражение от России в своего рода пиар-победу... Возможно, попробовать уговорить Путина остановить наступление, "временно" уступив России уже захваченную территорию.

"Украина и НАТО успешно создают сильную линию фронта против будущей российской агрессии, обеспечивая будущую безопасность Европы!"

К сожалению, путинский Генштаб будет смеяться и медленно перемалывать ВСУ до тех пор, пока Зеленский или, правильнее сказать, твердолобые националисты-бандеровцы, которые управляют Украиной, не закричат: "Ради Бога, СТОП! Мы больше не можем терпеть. Мы безоговорочно капитулируем".

Что, между прочим, может случиться очень скоро.

AmericanInternationalTerrorism

Да, Россия выигрывает в конфликте, который начали Великобритания, Украина и НАТО. Чтобы избежать мировой войны, Великобритания, Украина, НАТО, а также США должны прекратить поставлять Украине самолеты, танки, ракеты и т. д. А Зеленский — просто террорист, которого финансируют Великобритания, НАТО и США. Он летает по всему миру, получает деньги и оружие, живет в роскошных отелях со своей женой, а его народ страдает из-за того, что он спровоцировал Россию. Он обманул сиониста на Даунинг-стрит, чтобы тот дал ему деньги и вооружение, обманул этого старпера Байдена, чтобы тот дал ему деньги и оружие, он обманул так много глупых глав государств, что, должно быть, будет смеяться до слез, когда положит все деньги на свой счет в банке. Когда Россия победит, ему придется бежать из Украины с миллионами, которые лежат на его банковском счете, предоставленном ему Великобританией, НАТО и США.

qbsaul

Как пишет Дежевски, "кажется, в Великобритании есть высокопоставленные политики, которые готовы были бы пойти на конфронтацию с Россией". Наверное, им будет уютно в их бункерах, если дойдет до обмена ядерными ударами. Зеленскому нужно сосредоточиться на проведении переговоров (как бы это ни было обидно), пока какой-нибудь инцидент не спровоцирует еще большую эскалацию.