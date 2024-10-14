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Интерфакс-АВН

США могут разместить в Израиле систему THAAD - СМИ

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Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Missile Defense Agency

Иерусалим. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон может разместить в Израиле систему противоракетной обороны THAAD на случай иранских ракетных ударов, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

Радиостанция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что размещение THAAD в Израиле является частью подготовки к израильскому ответу на недавний обстрел страны баллистическими ракетами со стороны Ирана.

В свою очередь, Channel 12 передает, что управлять комплексом будут американские военные.

При этом портал "Валла" со ссылкой на американские источники отмечает, что Вашингтон еще не принял окончательное решение о переброске комплекса THAAD в Израиль.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

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Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
THAAD
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