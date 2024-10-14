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ТАСС

Bild: Минобороны ФРГ считает, что Киев не в состоянии провести контрнаступление

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© Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Вооруженные силы Германии больше не располагают крупной военной техникой для ее передачи ВСУ, сообщила газета со ссылкой на источники

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Минобороны ФРГ считает, что Киев в ближайшее время не сможет провести контрнаступление, а вооруженные силы Германии больше не располагают крупной военной техникой для ее передачи ВСУ. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, в министерстве "не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии" провести контрнаступление. В то же время Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику. "Передача завершена", - приводит издание выдержки из внутреннего документа Минобороны. Таким образом больше Киеву не будут поставлять танки Leopard 2, хотя Бундесвер располагает еще почти 300 экземплярами такой техники, констатирует газета. То же, по ее данным, касается БМП и танковых гаубиц. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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