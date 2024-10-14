Путь дела: почему корабли ВМФ изменили маршруты своих дальних походов

Они все чаще гостят в портах стран Африки, Азии, Южной и Центральной Америки

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил плановый деловой заход в намибийский порт Уолфиш-Бей. Сейчас он находится в сложном дальнем походе, география которого хорошо иллюстрирует новые приоритеты российского ВМФ. Если раньше наши корабли, как правило, посещали Европу, то сейчас все чаще и чаще бросают свои якоря в портах стран Глобального Юга. Почему наши фрегаты, корветы, сторожевики, большие противолодочные и учебные корабли теперь гостят в странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки — в материале «Известий».

В какие порты заходил «Неустрашимый»

Сторожевой корабль «Неустрашимый», покинув Балтийск в Калининградской области 4 июля этого года вместе с танкером «Ельня», вышел в Северное море, а потом и в Атлантический океан. Затем к ним присоединился учебный корабль «Смольный», вместе с которым они 27 июля прибыли на Кубу в порт Гаваны. Это место современным российским морякам хорошо знакомо. Там ранее гостил фрегат «Адмирал Горшков».

После этого «Неустрашимый» и «Ельня» отправились в Средиземное море и на время вошли в состав постоянного соединения ВМФ России в этом регионе. Впрочем, там они пробыли недолго. Уже 7 сентября «Неустрашимый» оказался в Красном море.

Корабль «Неустрашимый» Балтийского флота ВМФ РФ в порту Гаваны Источник изображения: Фото: ТАСС/Ирина Шаталова

В дальнейшем корабль вместе с танкером «Академик Пашин» совершил заход в порт Дар-эс-Салам в Танзании, после чего в период с 3 по 6 октября побывал на военно-морской базе Саймонстаун в Южно-Африканской республике. В ЮАР корабль принимал участие в учениях с ВМС этой страны и Китая, отработав совместное маневрирование и организацию связи. Также «Неустрашимый» участвовал в фестивале ВМС ЮАР. Затем корабли посетили намибийский порт Уолфиш-Бей. Поход сторожевика вокруг Африки продолжается.

Надо заметить, что в целом в портах ЮАР наши боевые корабли бывают редко. Так, в ХХ веке первый и единственный визит эсминца «Настойчивый» состоялся в 1997 году. Но в последние годы визиты наших кораблей в порты Южно-Африканской республики и военно-морские учения с флотом этой страны проводятся достаточно часто.

Как правило, в них принимают участие и корабли ВМС Китая. Первые такие маневры прошли в конце 2019 года, с российской стороны в них был задействован ракетный крейсер «Маршал Устинов». Следующие учения были в феврале 2023 года, на которых нашу страну представлял фрегат «Адмирал Горшков».

Справка «Известий» Сторожевой корабль «Неустрашимый» относится к проекту 11540. Корабль был заложен 25 марта 1987 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде и вошел в состав Балтийского флота 24 января 1993-го. Второй однотипный корабль — «Ярослав Мудрый» был достроен только в 2009 году. Они предназначены для ведения противолодочной борьбы и эскортных операций. Корабль имеет 4450 т полного водоизмещения, развивает скорость до 30 узлов и может пройти порядка 5 тыс. морских миль. Он вооружен 100-мм пушкой, несет на борту 32 пусковые установки ракетного комплекса ПВО «Кинжал», ПВО также обеспечивают два зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Кортик». Основное противолодочное вооружение — шесть ракет комплекса «Водопад-НК». Корабль также может нести на борту вертолет. На «Ярославе Мудром» есть восемь пусковых установок для ракет Х-35. В 2014–2023 годах «Неустрашимый» проходил ремонт и модернизацию. В частности, на нем аналоговые корабельные радиоэлектронные системы были заменены на цифровые. Экипаж — 210 человек. Это единственный в ВМФ РФ корабль, трижды менявший тактический номер — в разные годы на его борту красовались цифры «712», «777» и « 772».

Интересно, что примерно таким же маршрутом несколько ранее проследовал учебный корабль «Смольный». Он тоже прошел проливом Большой Бельт и покинул Балтийское море. В июле совершил визит в порт Гавана. После — с 6 по 9 августа — побывал в порту Ла-Гуайра в Венесуэле.

Корабль Балтийского флота «Смольный» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Затем он пересек Атлантический океан и прибыл в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. После этого корабль пробежался по портам и странам Западной Африки, побывав в Намибии, Анголе, Конго, Экваториальной Гвинее, Камеруне. А 27 сентября посетил Бенин. Его «Смольный» покинул 2 октября и отправился домой в Кронштадт. 9 октября корабль был замечен уже у берегов Португалии.

Справка «Известий» В 1975–1978 годах в Польше для ВМФ СССР были построены три учебных корабля проекта 887. В настоящее время в строю остались «Смольный» и «Перекоп». Они входят в состав Балтийского флота. На таких кораблях курсанты военно-морских учебных заведений проходят морскую практику. Корабль имеет полное водоизмещение в 7270 т. Способен развивать скорость до 20 узлов и пройти до 9 тыс. морских миль. Помимо экипажа в 132 человека на борту может разместиться также 30 преподавателей и 300 курсантов.

Следует отметить явно возросшую активность нашего ВМФ. Корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вышли в море для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В водах северо-западной части Тихого океана БПК «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» осуществляют совместное патрулирование с кораблями ВМС Китая.

Большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Источник изображения: Фото: ТАСС/Мария Смитюк

В Средиземном море находятся корабли нашего постоянного соединения, включая фрегат «Адмирал Горшков», сторожевой корабль «Адмирал Григорович» и корвет «Меркурий». Большой противолодочный корабль «Вице-Адмирал Кулаков» и сопровождающие его суда решают арктические задачи. Готовится к своему первому дальнему походу и фрегат Северного флота «Адмирал Головко».

Для чего нужны дальние походы кораблям ВМФ

Корабль создается для боя и похода, а не для стоянки у причала. Во время них нарабатывается профессионализм, растет опыт моряков. Они изучают новые для себя морские районы. В частности, тот же «Неустрашимый» прошел Мадагаскарским проливом, где наши корабли бывают очень редко.

В ходе таких визитов моряки отдыхают, пополняют запасы воды, продовольствия и топлива. Проводят разнообразные мероприятия с принимающей стороной. В странах, нормально относящихся к России, визит боевого корабля, выправка и поведение его экипажа нередко приводят в восторг местное население, что можно видеть в многочисленных фото- и видеоматериалах местных СМИ.

Кроме того, визиты способствуют усилению культурных связей между странами. В дальнейшем через такой обмен можно строить и экономические контакты. В первую очередь сказанное касается столь богатого полезными ископаемыми континента, как Африка.

Танкер «Академик Пашин» и фрегат «Адмирал Горшков» в порту Венесуэлы Источник изображения: Фото: TASS/EPA/RONALD PENA R

В ходе таких визитов и совместных учений происходит не только знакомство моряков разных стран друг с другом, изучение техники принимающей стороны, но еще и обмен опытом. После событий 2014 года разного рода военные учения со странами НАТО и примкнувшими к ним были прекращены. А с 2022-го и порты этих государств стали закрыты для нас.

Но у ВМС стран Глобального Юга есть чему поучиться. Например, Пакистан, казалось бы, совсем неизвестная морская держава. Но она стала первой после Второй мировой войны страной, подводная лодка которой потопила неприятельский военный корабль. 9 декабря 1971 года в Аравийском море пакистанская субмарина «Хангор» удачно торпедировала индийский фрегат «Кукри».

Ну и, кроме того, демонстрируя наши боевые корабли, мы может рассчитывать на экспортные заказы российской военно-морской техники. Сейчас она участвует в решении боевых задач специальной военной операции. Мир это видит и анализирует, затем та или иная страна может закупить у нас морское оружие.

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета «Громкий» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Наконец, визиты боевых кораблей — это очень важный элемент укрепления двухсторонних связей между Россией и государствами, где они побывали. Наша страна, демонстрируя свою военно-морскую силу, показывает готовность к участию в международных операциях и поддержанию стабильности в удаленных регионах планеты. Не стоит забывать и про проблему морского пиратства, часто поднимающего свою голову в разных африканских прибрежных регионах. Здесь мы тоже можем оказать помощь, что уже, кстати, не раз бывало.

Наконец, визиты наших кораблей в очередной раз наглядно демонстрируют, что политика США и других стран НАТО по изоляции России провалилась.

Дмитрий Болтенков