США и Европа прояснят будущие отношения НАТО с Россией (Politico, США)

Politico: в НАТО готовятся официально "заморозить" отношения с Россией

Министры обороны НАТО готовятся обсудить новую стратегию альянса применительно к России, пишет Politico. Прежняя политика устарела и не отражает нынешнюю заморозку отношений, считают в НАТО. Однако некоторые члены альянса опасаются посылать Москве "слишком агрессивный" сигнал.

Стюарт Лау

Брюссель. Министры обороны НАТО на следующей неделе начнут переосмысление многолетней политики альянса в отношениях с Россией в ответ на исходящую от Кремля угрозу.

Отношения НАТО и России достигли низшего уровня с началом спецоперации Москвы на Украине в 2022 году. В ответ НАТО назвала Россию “самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников”, тогда как Кремль видит в предполагаемом расширении НАТО на восток экзистенциальную угрозу.

Однако, несмотря на смену тона, альянс по-прежнему сохраняет Основополагающий акт Россия – НАТО. В этом документе, подписанном через шесть лет после распада Советского Союза, в 1997 году, провозглашается общая цель “построения стабильной, мирной и неделимой Европы”.

Совет Россия – НАТО, созданный после Холодной войны для партнерства по вопросам безопасности и совместных проектов, не созывался с 2022 года. Отношения неуклонно портятся уже много лет подряд: в 2008 году Россию обвинили в нападении на Грузию, а в 2014 году — в незаконном присоединении Крыма и развязывании войны на востоке Украины.

На данном этапе страны НАТО пытаются “наметить различные элементы стратегии в отношении России и завязать дискуссию внутри альянса, которая подведет нас к таким темам, как будущее Основополагающего акта НАТО – Россия”, в пятницу заявил журналистам высокопоставленный представитель правительства США.

“Сейчас пришло время разработать новую стратегию, исходя из конкретных позиций союзников”, — пояснил чиновник.

Официальные обсуждения на более низком уровне продолжаются уже несколько месяцев, однако встреча министров обороны НАТО на следующей неделе станет первым из нескольких раундов дискуссий по этой теме на министерском уровне. На июльском саммите НАТО в Вашингтоне союзники договорились разработать новую стратегию по России на следующем саммите альянса, который состоится в Гааге в июне 2025 года.

Американский чиновник добавил: “Сейчас мы должны иметь понимание во всем альянсе, что Основополагающий акт и Совет НАТО – Россия были созданы для другой эпохи. Думаю, союзники готовы признать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому новый подход вполне оправдан”.

Чиновник пояснил, что проекта новой стратегии пока нет, поскольку основное внимание уделяется сбору мнений во всех 32 странах НАТО. Он также сказал, что военные последствия этого политического начинания ожидаются весьма скромные.

О том, как далеко НАТО должна зайти в создании нового набора правил применительно к России, уже начались разногласия. По признанию дипломата НАТО, некоторые члены организации опасаются, что чересчур агрессивная новая стратегия может послать “сигнал”, который дестабилизирует Россию.

Кроме того, возникает вопрос о Венгрии и Словакии. Эти две страны НАТО идут наперекор остальным членам альянса и продолжают поддерживать контакты с Кремлем, видя во взаимодействии с Россией стратегическую целесообразность и выгоду.