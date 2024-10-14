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РИА Новости

"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников

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Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Офицер ВСУ заявил об эффективной работе российских беспилотников в зоне СВО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ ничего не могут противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия, которые могут работать даже в глубоком тылу противника, заявил украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*.

"Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую", — сказал он.

Грин также посетовал, что украинские разведывательные дроны дальнего действия меркнут на фоне беспилотников российской армии.

"Можно сказать, что у нас ничего нет", — заключил офицер.

Российские военные регулярно уничтожают цели противника с помощью беспилотников. 10 октября Минобороны сообщило о поражении артиллерийского орудия и опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении. Нанесение удара по украинскому опорнику, расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью расчета беспилотника "Орлан-30".

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

* Лицо, признанное иноагентом в России

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Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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