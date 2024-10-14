МО РФ отменяет положение о кадровом резерве ведомства

Военнослужащий у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

В ведомстве отметили, что это необходимо в связи с утратой актуальности

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минобороны России отменяет положение о кадровом резерве ведомства (гражданская служба) в связи с утратой актуальности, соответствующий проект приказа министра обороны Андрея Белоусова опубликован.

"Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что "приказ <...> утратил свою актуальность и будет отменен подготовленным проектом приказа".

Там также говорится, что ранее был признан утратившим силу пункт 4 этого положения, в соответствии с которым оно утверждалось правовым актом данного государственного органа. Кроме того, пунктом 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлено, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента РФ.

Реализация приказа министра обороны не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета, добавляется в пояснительной записке.