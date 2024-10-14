Командование США планирует сформировать в Индо-Тихоокеанском регионе «универсальную армию»

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Командование ВС США так увлеклось идеей преобразования своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе, что намерено создать здесь что-то вроде универсальной армии. Об этом сообщает издание Defense News. В публикации отмечается, что в настоящее время американская армия уже завершила формирование двух из трех многопрофильных оперативных групп на Тихоокеанском театре военных действий, которые активно участвовали в учениях в течение 2024 года.

Как следует из публикации Defense News, суть идеи американских генералов заключается в том, чтобы собрать под единым командованием в Индо-Тихоокеанском регионе такую группировку, которая смогла бы одинаково хорошо действовать не только на суше и на море, но также в воздухе, в космосе и в киберпространстве. При этом оснастить ее предполагается в соответствии с самыми современными потребностями, включая высокоточное оружие дальнего радиуса действия.

Подразделения получат такие революционные возможности, как ракета «Точный удар», или PrSM, ракетная система средней дальности и отложенное на неопределённый срок гиперзвуковое оружие большой дальности в составе батальона дальнего действия

– отмечает издание.

Приводя конкретный пример того, как может выглядеть «универсальная армия» США в отдельно взятом регионе, издание напоминает, что американская группировка на Тихом океане первой получила подразделение с информационным преимуществом на театре военных действий. По словам начальника Тихоокеанского командования армии США генерала Чарльза Флинна, эта структура призвана держать руку на пульсе того, как потенциальные противники Штатов, такие как Китай и Россия, ведут информационную войну.

По мере развертывания таких важных новых возможностей, как высокоточный огонь на большие расстояния, крайне важно, чтобы армия была должным образом организована на уровне театра военных действий для эффективной координации действий соответствующих органов

– объяснил Флинн.

Он добавил, что всего планируется построить пять многопрофильных оперативных групп. Помимо уже упомянутых трех в Индо-Тихоокеанском регионе, еще одна будет базироваться в Европе, и одна – в Форт-Либерти, Северная Каролина. Предназначением последней будет обеспечение глобального быстрого реагирования.