На американской подлодке протестировали комплект системы спутникового интернета Starlink

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ВМС США установили и опробовали комплект системы связи с высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет Starlink на одной из подводных лодок.

По словам вице-адмирала ВМС США Роберта Гоше, Starlink поможет морякам, служащим на субмаринах, поддерживать связь с близкими, находясь вдали от дома.

Тестирование было успешно проведено на борту подводного атомохода «Олбани» (SSN-753) ещё в мае, когда субмарина находилась в норвежском портовом городе Тромсё, но обнародована эта информация американскими военными была лишь недавно.

В ближайшие годы Starlink будет доступен на всех подводных лодках для использования в портах по всему миру

- сказал вице-адмирал Роберт Гоше.

В августе сообщалось, что Военно-морские силы США активно занимаются тем, чтобы как можно больше кораблей были оснащены антеннами для использования коммерческих спутников Starlink и OneWeb для улучшения работы систем связи флота. Такие антенны уже есть на авианосце «Авраам Линкольн».

До недавнего времени американские корабли для связи использовали в основном спутники Пентагона, скорость передачи данных которых была очень низкой.

Система Starlink разработана компанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.