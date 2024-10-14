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ТАСС

Вторую пару спутников "Ионосфера-М" планируют запустить в апреле

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Космический аппарат "Ионосфера"
Космический аппарат "Ионосфера".
Источник изображения: new.modellmix.su

Роскосмос ранее сообщал, что первую пару спутников вместе с попутной полезной нагрузкой планируется запустить этой осенью

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Запуск космических аппаратов "Ионосфера-М" №3 и №4 намечен на апрель 2025 года, следует из доклада директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.

Из презентации Петруковича "Планета Земля как космическая система" в рамках фестиваля "Наука 0+" следует, что запуск двух пар космических аппаратов намечен на "ноябрь 2024-го и апрель 2025-го".

Ранее Роскосмос сообщал, что первую пару спутников вместе с попутной полезной нагрузкой планируется запустить этой осенью. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Sitronics Group (производитель ряда попутных спутников), пуск намечен на ноябрь.

Космический комплекс "Ионозонд" создается для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. Он будет включать четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М".

О фестивале

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. В Москве проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. В этом году в программу фестиваля входят дискуссии, выставки, экскурсии, мастер-классы и другие форматы знакомства гостей с наукой.

Партнерами события выступают En+ Group и благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", госкорпорация "Росатом" и проект "Атомариум", Postgres Pro, "Сбер", Российский научный фонд и проект "В центре науки". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля. 

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