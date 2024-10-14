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Украина создала выбрасывающие раскаленный металл «дроны-драконы»

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Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters.

NYT: Украина создает «дроны-драконы», выбрасывающие раскаленный металл

Украина модернизировала свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и создает «дроны-драконы», выбрасывающие раскаленный металл. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что украинские военные усовершенствовали свое оружие, прикрепив к дронам термитные заряды и создав оружие, способное выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов.

Издание подчеркивает, что использование термита не запрещено международным правом, но применение такого зажигательного оружия в гражданских районах запрещено принятой ООН Конвенцией о «негуманном» оружии.

Командир ударной роты беспилотников 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Владислав заявил, что снабжение такими беспилотниками перешло на более официальный уровень и намного улучшилось.

Однако научный работник Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон отметила, что Россия быстрее адаптирует и внедряет инновации, чем Украина.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские дроны PD-2 способны обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он предположил, что Вооруженным силам России потребуется немного времени, чтобы приспособиться к поражению таких аппаратов. По его словам, PD-2 способны нести до 19 килограммов взрывчатки.

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Россия
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