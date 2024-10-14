В США представили новую 30-миллиметровую пушку M230 Link Fed с двойной подачей боеприпасов для борьбы с беспилотниками

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Американская оружейная корпорация Northrop Grumman представила на обозрение публики свое новое детище – 30-миллиметровую автоматическую пушку M230 Link Fed, оснащенную системой двойной подачи боеприпасов. Об этом сообщает издание Global Defense News. В публикации отмечается, что основным предназначением этого оружия станет борьба с наземными и воздушными БПЛА.

M230LF Dual Feed Bushmaster обеспечивает беспрецедентную тактическую гибкость для вооружённых сил благодаря возможности мгновенного переключения боеприпасов, устраняя необходимость в использовании лент с разными типами боеприпасов. Это нововведение позволяет операторам быстро реагировать на различные угрозы, в том числе беспилотные летательные аппараты и бронированные наземные цели, используя наиболее подходящие боеприпасы для каждой цели

– отмечает издание.

При этом подчеркивается, что облегчённая конструкция и 60-процентная взаимозаменяемость деталей с предыдущими версиями M230LF упрощают техническое обслуживание и сокращают логистические расходы, повышая эксплуатационную готовность и эффективность в полевых условиях.

Несмотря на то, что официального запроса от американской армии на создание этого оружия не поступало, Global Defense News утверждает, что презентация пушки M230 Link Fed произвела фурор среди союзников США.

M230LF Dual Feed Bushmaster вызвал серьезный интерес у европейских союзников, таких как Германия и Великобритания, а также у нескольких стран Восточной Европы, входящих в Североатлантический альянс

– говорится в публикации.

При этом военные эксперты подчеркивают, что несмотря на уникальность технологии двойной подачи боеприпасов, примененной в создании M230LF, она не является каким-то серьезным новшеством. В армиях многих стран уже используются образцы оружия, которые выполнены по технологии двойного питания боеприпасами. В качестве примера приводятся немецкие БМП «Пума», на которых установлены пушки Mk 30-2/ABM, производства компании Rheinmetall. Они имеют возможность быстрого переключения между стрельбой бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Добавим, что полноценные испытания новой американской пушки M230 Link Fed запланированы на начало 2025 года.