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Удар “Искандера” уничтожил судно, груженое западным оружием для Украины

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Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

MWM: "Искандер" поразил панамское судно, перевозившее оружие для ВСУ из Румынии

Удар "Искандера" уничтожил судно под панамским флагом, перевозившее оружие для ВСУ из румынского порта в Одессу, пишет MWM. Вместе с контейнеровозом затонули два катера украинской погранслужбы, число жертв среди украинских сил достигло семи.

Удар с использованием российской баллистической ракетной системы “Искандер-М” поразил контейнеровоз под панамским флагом Shui Spirit, который, по многочисленным сообщениям, перевозил оружие из румынского порта Констанца в Одессу.

Констанца стала одним из основных транзитных пунктов для отправки западных вооружений на Украину, и, по сообщениям, в результате удара был уничтожен некий очень ценный ресурс. Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера украинской пограничной службы, а число жертв среди украинских сил достигло семи.

Россия продолжает использовать “Искандеры-М” и авиационные варианты 9К720 для нейтрализации ценных западных вооружений, перебрасываемых на Украину, в частности систем ПВО Patriot.

Оборудование западного производства играет всё более важную роль в военных действиях ВСУ с середины 2023 года, а присутствие западных подрядчиков и персонала на местах имеет принципиальное значение. Оно обеспечивает быстрое использование поставленных из-за рубежа сложных вооружений в продолжающейся капании против России.

По позициям западного персонала Россия последовательно наносит прицельные удары с использованием “Искандеров” и других систем.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Продукция
B-2 Spirit
Patriot ЗРК
Искандер
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