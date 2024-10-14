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Военное обозрение

«Урок усвоен»: МВД Германии разворачивает элитный спецназ GSG 9 для охраны объектов газовой инфраструктуры ФРГ в Балтийском и Северном морях

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство внутренних дел Германии намерено задействовать силы элитного подразделения спецназа GSG 9 для обеспечения безопасности объектов газовой инфраструктуры ФРГ в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. По информации издания, уже в ближайшее время подразделение антитеррора будет размещено в городе Нойштадт федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Уязвимость объектов газовой инфраструктуры Германии стала очевидной после подрывов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Поэтому способность правоохранительных органов Германии оперативно реагировать на возможные диверсии должна быть повышена

– пишет издание.

В публикации отмечается, что помимо прочего в состав подразделения GSG 9 входят водолазы. Кроме того, на вооружении спецназа имеются скоростные катера.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что по оценкам экспертов, именно Германия оказалась наиболее пострадавшим от подрыва российских газопроводов государством Европы. После этого внутренние цены на энергоносители в стране заметно выросли, что привело к волне банкротств предприятий, а также вынудило владельцев многих производств сменить юрисдикцию, перебравшись в США.

Негативные последствия в экономике Германии, ставшие результатом повышения цен на энергоносители, ощущаются до сих пор. Экономисты отмечают, что в годовом выражении ВВП страны по итогам 2024 года снизится на 0,2%. И такая ситуация наблюдается уже второй год подряд.

Добавим, что спецподразделение полицейского спецназа GSG 9 является элитой антитеррористических сил Германии. Его штатная численность, а также некоторые миссии засекречены.

Источник изображения: topwar.ru

И тот факт, что именно эти силы Берлин решил задействовать в обеспечении безопасности объектов газовой инфраструктуры, говорит о том, что правительство ФРГ не хочет повторения своих прежних ошибок.

Напомним, расследования, которые страны Европы, в том числе и Германия, проводили по факту диверсий на российских газопроводах, так и не принесли результатов, если не считать результатом заявления о якобы причастности к подрыву неких украинских дайверов, прибывших на польской яхте.

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