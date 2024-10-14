Войти
Интерфакс-АВН

Министр обороны РФ проинспектировал базу стратегических подлодок Северного флота

145
0
0
Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ
Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Мурманскую область проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955", - говорится в сообщении.

"Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования. В настоящее время проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения", - добавили в ведомстве.

Там сообщили, что на стратегической атомной подлодке "Князь Владимир" (проект "Борей-А") Белоусов осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава.

"Командир подводной лодки доложил министру обороны РФ о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению", - говорится в релизе.

По информации Минобороны, Белоусов также проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й бригады морской пехоты Северного флота.

"Министр обороны РФ заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона", - говорится в сообщении.

Белоусова проинформировали, что в рамках программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда, сообщили в министерстве.

Министр почтил память морских пехотинцев, погибших в ходе военных конфликтов, возложив цветы к мемориалу, отметили в ведомстве.

На видео Минобороны главу ведомства в поездке на объекты Северного флота сопровождал главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

По официальной информации, Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Арктика
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:43
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 14.10 01:06
  • 1
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 22:15
  • 664
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 13.10 15:48
  • 303
Космонавтика Илона Маска
  • 13.10 07:47
  • 2743
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 18:47
  • 0
Ответ на "Войско Польское в политической ловушке"
  • 12.10 14:12
  • 132
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 12.10 00:39
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 1
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке