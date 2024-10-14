Минобороны: реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Масштабная реконструкция причального фронта Северного флота для АПЛ проекта 955 "Борей" завершена, доложил командующий подводными силами Севфлота вице-адмирал Анатолий Коваленко министру обороны Андрею Белоусову.

Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область, сообщило Минобороны.

"В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955. Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения.

Белоусов на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А" осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава. Командир подводной лодки доложил министру о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению.

В ходе поездки Белоусов также проверил инфраструктуру 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Министр заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона.

Главе российского оборонного ведомства доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда.