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Арабская доктрина сдерживания Израиля и российская ядерная доктрина в защиту многополярности (Al Hadath, Ирак)

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Переговоры С. Шойгу с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Переговоры С. Шойгу с коллегами из Турции, Ирана и Сирии.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Al Hadath: арабская доктрина поможет достичь мира и безопасности в регионе

От лживых обещаний и бездействия Запада и США устали все, сообщает Al Hadath. На Ближнем Востоке готовят новую "арабскую доктрину", в которой подчеркивается противодействие гегемонии и стремление к многополярному миру. История движется только вперед, и господство США позади, считает автор статьи.

Рами аш-Шаер (رامي الشاعر)

"Защита права Палестины на жизнь, независимость и существование равнозначна защите права Венесуэлы, стран Латинской Америки и Карибского бассейна на существование", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, подчеркнув, что это "решающая битва".

Мадуро добавил: "Против палестинского народа ведется война на уничтожение. Кроме того, сионисты сейчас атакуют Ливан. Палестина — это колыбель человечества. Палестина всегда была центром религиозного и культурного единства, пока США, Европа и Великобритания не навязали свои колониальные проекты в этом регионе".

Это заявление президент Венесуэлы сделал в годовщину самого ужасного геноцида, в результате которого было убито 27 тысяч детей и 10 тысяч женщин, а также разрушено 80% домов в Газе. Это происходит на глазах у "демократического", "цивилизованного" и "свободного" мира, который не перестает организовывать лекции, семинары, мастер-классы и конференции по правам человека, свободе и человеческому достоинству.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что геноцид в Газе еще раз показал, что сионистское лобби доминирует даже в самых престижных университетах мира. Студенты, осуждающие геноцид в Газе, подвергались насилию со стороны полиции и самосуду со стороны сил безопасности.

Ректоров, разрешивших демонстрации в поддержку Палестины, вынуждали уйти в отставку, линчевали и допрашивали в Конгрессе США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, посоветовал сионистскому режиму не испытывать терпение и волю его страны, заявив, что ответ будет "мощнее" [самой атаки]. Иран, по его словам, внимательно следит и изучает все шаги. Тегеран не будет ни спешить, ни колебаться с ударом по Израилю, а ответит в нужное время и в нужном месте. "Наши враги знают, какие цели внутри сионистского режима [Израиля] находятся в пределах нашей досягаемости", — добавил Аракчи.

Все ливанские, палестинские, йеменские и иракские члены "оси сопротивления" одновременно выступили с заявлениями, в которых подчеркнули свою решимость продолжать борьбу против сионистско-израильско-американской оккупации Палестины.

И тут возникает вопрос: где мы, арабы и наши арабские лидеры, во всей этой активности, во всех этих событиях в Палестине и Ливане?

В этой связи я хотел бы заверить всех, что на самом высоком уровне происходят интенсивные контакты, о чем я узнал из частных каналов и источников, подтверждающих, что соответствующие ведомства обсуждают очень серьезные шаги, которые необходимо предпринять для сдерживания Израиля. Речь идет не только об осуждении, неприятии, неодобрении и выражении обеспокоенности, но и о провозглашении единой арабской доктрины. Её цель — справиться с постоянной агрессией против любого арабского государства и заставить Израиль уйти со всех оккупированных арабских территорий. Доктрина будет включать необходимые меры для достижения этой цели, в том числе применение силы.

За закрытыми дверями также ведутся обсуждения относительно участия Турции и Ирана в арабской доктрине сдерживания Израиля и освобождения Палестины. Её главный приоритет — достижение справедливого и прочного мира, безопасности и стабильности для арабского мира и ближневосточного региона в целом, который может стать "райским садом на Земле". Если эти пункты будут выполнены, человечество сможет, наконец, жить в условиях безопасности, свободы и достоинства, как это предусмотрено Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека.

В этой доктрине также подчеркивается противодействие любым попыткам навязать гегемонию, господство и диктатуру, которые ограничивают свободу любого государства в выборе внутренней или внешней политики, а также его желание установить взаимовыгодные отношения с выбранным им партнером.

Усилия по согласованию "арабской доктрины" сдерживания Израиля происходят на фоне важных и переломных событий, в первую очередь признания независимого палестинского государства 124 странами в ходе недавнего голосования в Генеральной Ассамблее ООН. Они основаны на широком мировом импульсе и огромном сочувствии к палестинскому народу, особенно после того, как Израиль снял с себя маску "жертвы", под которой он долгое время совершал чудовищные преступления против палестинского народа. Усилия по согласованию "арабской доктрины" также совпадают с решением России модернизировать свою ядерную доктрину, развеяв все иллюзии относительно ее готовности обеспечить свою национальную безопасность любыми средствами в случае конфронтации с НАТО, которое утром предоставляет Украине различные наступательные вооружения и данные с военных спутников, а вечером заявляет о необходимости "переговоров по урегулированию".

За последние три десятилетия Москва устала от обещаний НАТО и США, от сладких речей западных чиновников и даже от мегапроектов (таких как "Северный поток"), которые в одночасье были отменены, превратив инвестиции в объеме более десяти миллиардов евро в пыль, не говоря уже о потраченном на эти проекты времени и Германии, крупнейшей экономики Европы, по которой это больно ударило. Россия устала от "неделимых" договоров о безопасности и "Минских соглашений", которые не стоят и чернил, которыми они были написаны, а западные "лидеры" и "руководители" потом признаются, что они "дали Украине возможность подготовиться к военным действиям"! Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение восьми лет "не замечала" нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, в результате которых погибло более 12 тысяч мирных жителей. Мы не видели ни одной новости об этом, в то время как западные СМИ сводят российско-украинский конфликт к тому, что, по их словам, является "вторжением России на Украину".

Россия планирует модернизировать ядерную доктрину не только ради самообороны и демонстрации того, что с Западом можно разговаривать только на языке силы. Она хочет защитить переход от однополярного мира к многополярному, к чему стремится подавляющее большинство людей во всем мире, в нашем арабском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, а также многие честные люди в Европе и Соединенных Штатах.

Все логично, реально и соответствует здравому смыслу, ведь кто из нас не хочет безопасности, мира во всем мире, процветания и развития для всех стран и народов. Для нас на Ближнем Востоке, в частности, это имеет совершенно особое значение и, безусловно, укрепит возможности Ирана противостоять угрозам, с которыми он сталкивается со стороны Израиля и НАТО под руководством Вашингтоном. Я не исключаю выхода Турции из НАТО и ссылаюсь здесь на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко: "В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергло российский проект договора о гарантиях безопасности".

Сегодня, после всех неудобств, причиненных Североатлантическим альянсом, после всех лживых обещаний США и Запада Украине и подстрекательств Киева к невыполнению "Минских соглашений", а затем и срыву "Стамбульских переговоров", пришло время этим разумным людям напомнить Джонсону, Байдену, Макрону, Шольцу и их сторонникам о предложениях по деэскалации, с которыми Россия неоднократно выступала, начиная с 2016 года! Всем пора вспомнить о российском проекте гарантий безопасности от декабря 2021 года, а также о послании, которое министр иностранных дел России Сергей Лавров адресовал 37 своим коллегам по НАТО и ЕС, с просьбой объяснить, как Европа собирается выполнять взятые на себя обязательства "не укреплять свою безопасность за счет других".

Гробовое молчание и никакой реакции со стороны "дипломатов", "лидеров" и "руководителей". В результате появилась обновленная "ядерная доктрина", противостоящая экспансионизму, диктатуре, блокаде, санкциям и попыткам остановить колесо истории, неумолимо движущееся к многополярному миру. Но никто из этих "динозавров" пока еще не верит в гибель американской империи, её рабов и последователей.

С каждым днем растет уверенность в том, что обеспечить безопасность в Европе в долгосрочной перспективе невозможно без России. Мы думали, что Европа усвоила этот урок еще во время Второй мировой войны. И если это так в случае с Германией, Францией и Италией, то Восточная Европа, которая ринулась в Европейский союз и НАТО после распада Варшавского договора, особенно страны Прибалтики и Польша, усвоили его не очень хорошо. Все мечты о "стратегическом поражении России на поле боя" очень похожи на мечты Израиля о "ликвидации ХАМАС" путем убийства Исмаила Хании или полного уничтожения Газы, или "ликвидации „Хезболлы“" путем убийства Хасана Насраллы и уничтожения Бейрута и Ливана. Ни то, ни другое не принесет Израилю мира. То же самое касается Европы — ей придется сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение с Россией. Не будет мира во всем мире без осознания того, что история движется только вперед. Нельзя остановить часы, которые, к сожалению для некоторых, движутся только в одном направлении... Вперед, и только вперед. Построение многополярного мира неизбежно. Только восстановив роль и престиж Организации Объединенных Наций, соблюдая её Устав и непредвзято выполняя все резолюции, человечество сможет достичь мира и безопасности.

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