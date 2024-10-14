Вагенкнехт: ФРГ следует оказать давление на Украину для урегулирования конфликта

Депутат Бундестага также отметила, что конфликт не может быть урегулирован посредством увеличения поставок оружия Киеву

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламент ФРГ), лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта.

"Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая. Мне бы хотелось, чтобы Германия и ЕС поддержали подобные инициативы", - сказала Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. Она предположила, что Китай может оказать давление на РФ в вопросе урегулирования конфликта, а Германия "должна сделать то же самое в отношении Зеленского, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс", - подчеркнула она. При этом депутат добавила, что "без компромисса не будет мира".

В то же время Вагенкнехт вновь отметила, что конфликт на Украине не может быть урегулирован посредством увеличения поставок оружия Киеву. "Нам нужно больше дипломатических усилий. Требование не становится неправильным из-за того, что [партия] "Альтернатива для Германии" [АдГ] также представляет его", - указала она.

На вопрос, является ли сопредседатель АдГ Алис Вайдель правой экстремисткой, депутат ответила отрицательно. "Я не считаю госпожу Вайдель правой экстремисткой, даже несмотря на то, что она часто переходит границы в своих высказываниях. Но для меня важно другое: у избирателей АдГ есть обоснованные опасения", - сказала Вагенкнехт.

В течение многих лет, по ее словам, люди сталкивались с политикой, которая игнорирует их интересы и усложняет их жизнь. "Это касается продолжающейся неконтролируемой миграции, экономического кризиса и потери благосостояния, отсутствия внимания к эпохе пандемии коронавируса и вопросу войны и мира", - заключила она.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.