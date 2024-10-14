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ТАСС

Медведев: Путин может ответить Трампу, что Украина должна капитулировать

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Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Также президент РФ может ответить экс-президенту США, чтобы Украина не присоединялась к НАТО, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, насколько реализуем план урегулирования на Украине экс-президента США Дональда Трампа. По мнению российского политика, президент РФ Владимир Путин может предложить американцу согласиться на капитуляцию Украины.

Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (ранее Twitter) привел цитату спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона, который предположил, что Трамп, позвонив Путину, заявит, что "уже хватит". Сам американский экс-президент хвалился, что завершит конфликт на Украине буквально за несколько суток или даже часов.

"А что если Путин скажет: "Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО," - задался вопросом Медведев.

В США в начале ноября пройдут президентские выборы, и тема украинского конфликта стала одной из тем кампании. Выдвинутый Республиканской партией Дональд Трамп указывает на ошибочность линии нынешней демократической администрации на поддержку Украину, а также считает это невыгодным для Вашингтона.

Во время предвыборных мероприятий Трамп многократно подчеркивал перед потенциальными избирателями свои дипломатические навыки и готовность взаимодействовать с любыми сторонами ради выгоды США. В частности, украинский конфликт кандидат пообещал в случае победы уладить еще до инаугурации. Детали своего мирного плана Трамп называть отказывался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес рассуждения на тему того, сможет ли Трамп стать посредником в урегулировании на Украине к разряду спекуляций. 

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Медведев Дмитрий
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