АЦ ВКО: российские ЗРК «Бук-М3» могут уничтожить переданные Киеву F-16

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» смогут сбить переданные Киеву истребители F-16, которые попадут в радиус действия ЗРК. Способности «Бука» оценили в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) в журнале «Национальная оборона».

Отмечается, что «Бук-М3» — это универсальное средство войсковой противовоздушной обороны (ПВО), которое позволяет уничтожать все средства воздушного нападения и разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С точки зрения ЭПР (эффективной площади рассеяния — прим. «Ленты.ру»), скоростных характеристик, истребители F-16 ничем не отличаются от самолетов четвертого поколения советского производства, имеющихся в распоряжении войск киевского режима и неоднократно сбивавшихся расчетами войсковой ПВО», — говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что в ходе спецоперации расчет «Бука» смог поразить истребитель Су-27 ВСУ на предельной дальности.

Ранее в октябре индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что истребитель F-16 — это типовая цель для российского комплекса «Панцирь-С», который успешно сбивает цели с низкой радиолокационной заметностью.