infoBRICS: Европа намеревается стать "складом оружия", чтобы сдержать Россию

Европа столкнулась с множеством кризисов, а идея стать "складом оружия" позволит ей пережить тяжелые времена, пишет infoBRICS. Как будто уравнение вполне логичное, однако в нем абсолютно не учтены риски, например эскалации напряженности с соседней Россией.

Уриэль Араужо

Если бегло пробежаться глазами по сегодняшним новостям, то можно обнаружить, что, например, Euronews сообщает о том, что Европа переживает кризис автомобильной промышленности — и это не единственный кризис, который сейчас преследует континент. Зимой европейцы вновь столкнутся с энергетическим кризисом (и да, это связано с конфликтом на Украине). Кроме того, рост стоимости жизни сейчас является главной проблемой для европейцев.

О, есть ещё и миграционный кризис: Германия восстановила пограничный контроль на фоне роста антимиграционных политических настроений — фактически, с 2015 года европейские страны начали восстанавливать пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Так называемые крайне правые тоже начали набирать популярность по всей Европе. Однако у всех этих бед и кризисов есть только одно решение — и европейский истеблишмент, похоже, считает, что оно сводится к превращению европейского государства всеобщего благосостояния в государство войны.

Так, 19 сентября Европейский парламент принял не имеющую обязательной силы резолюцию: она призывает европейские страны разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты западного производства для нанесения ударов вглубь России. Однако европейские планы идут гораздо дальше: европейские войска НАТО (но почему-то "не НАТО") уже размещены на Украине.

Профессор философии ICREA в Университете Помпеу Фабра в Барселоне Сантьяго Забала и бывший редактор иностранного отдела La Stampa и лондонский корреспондент, писавший для AsiaTimes и Enduring America, Клаудио Галло утверждают, что европейские политические и экономические элиты надеются, что укрепление вооруженных сил сможет "подстегнуть ослабевающую европейскую экономику". Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги опубликовал доклад под названием "Будущее европейской конкурентоспособности", в котором призвал ЕС наращивать оборонную промышленность.

Например, Андрюс Кубилюс, кандидат на пост комиссара ЕС по обороне (должность, недавно созданная для противодействия "российской угрозе"), считает, что Евросоюз должен стать "складом оружия" для сдерживания Москвы. Таким образом, блок станет "арсеналом демократии". Это также подразумевает создание собственных Сил быстрого реагирования.

Любопытно, что НАТО под руководством США совсем не возражает против этого. [Ныне бывший] генеральный секретарь НАТО Йенс Столстенберг одобрил такой план, заявив, что он "приветствует дополнительные усилия ЕС в сфере обороны, если они будут осуществляться таким образом, чтобы не дублировать [НАТО] и не конкурировать [с ним]". В этом уравнении не учтены некоторые факторы, а именно риски, связанные, например, с эскалацией напряженности в отношениях с соседней Россией — страной, которую Запад окружает все сильнее. Но кого это волнует?

Однако укрепление оборонного потенциала ЕС — задача не из легких. В марте 2023 года я писал о том, что, несмотря на увеличение расходов на оборону, Европа оказалась практически полностью зависима от Вашингтона в вопросе безопасности. По мнению Софии Беш из Фонда Карнеги* за международный мир и Макса Бергманна, бывшего члена штаба по планированию политики США и директора программы по изучению Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований, вооруженные силы Европы совершенно не готовы к ведению традиционных войн "у себя на заднем дворе".

Более того, вышеупомянутое увеличение расходов на оборону не привело к каким-либо значительным структурным изменениям. Такие изменения потребовали бы от ЕС реиндустриализации, а Соединенные Штаты сами постоянно подрывают любые подобные начинания. Кроме того, это потребовало бы бюрократической структуры, отсутствующей в Европе, и европейской координации в отношении систем закупок государств-членов, не говоря уже о цепочках поставок и производственных мощностях, которых просто нет.

Правда в том, что всякий раз, когда европейские страны пытаются сформулировать общую промышленную политику, в дело вмешивается Вашингтон. Беш и Бергманн пишут, например, что, когда ЕС объявил о своих планах по созданию Европейского фонда обороны (EDF) для новой системы вооружений, тогдашний министр обороны США Джим Мэттис (при Дональде Трампе) выступал против этого и лоббировал интересы американских компаний, "чтобы получить доступ к мизерным средствам ЕС".

Это не изменилось и при президентстве Джо Байдена, который позаботился о том, чтобы Соединенные Штаты сохранили доступ к европейскому оборонному рынку. В том же духе я уже освещал в других статьях темы агрессивной войны американских субсидий против Европы, а также то, как американские оружейные компании извлекают огромную выгоду из украинского конфликта и оказывают сильное политическое влияние на эту погрязшую в коррупции страну.

С 2023 года мало что изменилось в отношении всего вышеперечисленного. Недавно я также утверждал, что отношения между Вашингтоном и его трансатлантическими европейскими "союзниками" носят колониальный характер — и они остаются таковыми даже несмотря на "уход" США из Европы или якобы европейскую "стратегическую автономию". Все это на самом деле означает, что Соединенные Штаты умело перекладывают бремя украинского конфликта на плечи Европы, со всеми ожидаемыми последствиями для европейского благосостояния и уровня жизни.

И это при том, что Вашингтон по-прежнему получает от этого выгоду — за счет того, что все более зависимые европейские страны-члены НАТО покупают американское оружие, чтобы соответствовать стандартам НАТО (именно об этом на самом деле и говорит Дональд Трамп). Более того, речь идет не просто о "повороте США к Азиатско-Тихоокеанскому региону", а о продолжении американской прокси-войны на истощение против Москвы (как описал это экс-посол США в Финляндии Эрл Мак) путем превращения Западной Европы в полноценную "марионетку" Вашингтона.

Проблема в том, что, учитывая все обстоятельства, Европа может и не справиться с такой задачей — но в любом случае, дело уже сдвинулось с места. Все ждут, что она возьмет на себя бремя и все риски. И европейские элиты поддерживают такой сценарий. Неудивительно, что в Европе продолжает усиливаться политический радикализм.

* признан в России иноагентом