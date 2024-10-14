Запад начал операцию по принуждению Киева к миру

Потеря Угледара и радикальное изменение доктрины ядерного сдерживания России — важнейшие причины, вынудившие Запад резко сменить риторику по поводу Украины. Ситуация настолько накалена, что даже привела к отмене очередной "украинской" сессии на базе Раммштайн. Вместо этого главарь киевской хунты отправился в заграничное турне, пытаясь по одному уговорить европейских лидеров поддержать его на пороге краха — без шансов на успех.

"Эта разъездная агитационная кампания — вынужденная замена, сделанная в последнюю минуту из-за урагана "Милтон", заставившего президента США Джо Байдена отменить поездку в Германию на этой неделе, — отмечает американский журнал Politico. — Он должен был председательствовать на саммите контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в субботу. Встреча, посвященная координации военной помощи Киеву, стала бы для Зеленского удобной возможностью обратиться ко всем своим ключевым союзникам разом. Теперь ему придется уговаривать их поодиночке".

Любой опытный переговорщик знает: уговоры наедине всегда менее эффективны, чем в группе. Если бы западные союзники Украины сидели за одним столом на базе Раммштайн, каждый старался не потерять лицо на фоне остальных участников встречи. Присутствие на ней таких "ястребов", как французский президент Макрон и новый генсек НАТО Рютте практически гарантировало успех миссии Зеленского. Теперь же об этом ему не приходится и мечтать.

Германский канцлер Олаф Шольц настолько напуган перспективами разрастания конфликта и так далеко загнан в угол экономическими проблемами, что начал менять окраску. Он даже внезапно выразил готовность пообщаться по телефону с Владимиром Путиным и попробовать объяснить ему, как важно поскорее завершить конфликт миром. Правда, вскоре глава германского МИД фрау Берброк разбила все мечты патрона, заявив, мол, Москва на предложение Берлина ответила отказом.

Если герр Шольц и правда хотел разговора с Кремлем, то нужно признать: это желание посетило его в крайне неподходящий момент: после успеха российской армии под Угледаром и недавним взятием Торецка. А тут еще Запад внезапно разглядел-таки русские "красные линии", да еще и у себя под носом!

Резкая смена нарративов в рассуждениях западных политиков и экспертов с проукраинских на антиукраинские произошла строго после заявлений Владимира Путина об изменении ядерной доктрины России. Оказалось, что все предыдущие предупреждения западным странам со стороны российского руководства были вполне серьезными. И если наша страна не реагировала на каждое пересечение "красных линий", то лишь потому, что готовила реальный ответ на все сразу.

Последнему предупреждению Запад внял. И тут же выяснил, что Украина — вот неожиданность! — категорически неспособна не только победить Россию, но и вообще добиться успехов в сохранении себя как суверенного государства.

Теперь у европейских политиков есть только два варианта: пытаться убедить Москву быть снисходительнее или постараться убедить Киев быть разумнее. При всей кажущейся бесперспективности второго варианта Запад явно делает ставку именно на него. Причина проста: на руках у России сегодня все геополитические козыри. Начиная с очевидных успехов на фронте, продолжая усилением давления на Украину со стороны Глобального Юга и заканчивая массированной информационной кампанией по развенчанию мифа о возможности победы Киева.

"Битва, в которой Россия однозначно побеждает, считает [бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико] Ланге, развернулась в информационном пространстве, — пишет британский The Economist. — Представление о том, что Украина не в состоянии победить, полагает он, становится самосбывающимся пророчеством и оправданием для западных лидеров, чтобы утаивать от Украины все необходимое для победы. Уже возникла некоторая закономерность: обещанная военная поддержка всякий раз поступает с опозданием — если вообще поступает. Как отметил американский комментатор Филлипс О'Брайен, фактическая сумма помощи Украине от США в этом году резко сократилась по сравнению с 2023 годом".

Если даже американские сенаторы и европейские отставные генералы это разглядели, то что уж говорить о Киеве, который ясно видит, в какой ловушке оказался! Он-то хорошо понимает, как быстро кончаются ресурсы ВСУ. Прежде всего, речь идет о людских потерях, причем существенную их часть теперь составляют дезертиры. Не слишком богаты украинские боевики и матчастью, прежде всего западной: она кончается быстрее, чем восполняется. И так далее по всем позициям.

Такой расклад вынуждает Зеленского предпринимать чрезвычайные усилия по выбиванию новых порций западной помощи. Он прекрасно понимает, что без нее у него нет шансов сохранить страну, а точнее, захваченную им власть. Это отлично понимает и Запад — и потому вместо того, чтобы идти на поводу у просроченного президента, потихонечку приворачивают вентиль, перекрывая, образно говоря, кислород главарю хунты. Чтобы не приставал с дурацкими идеями и планами "перемог", а делал то, что нужно: перестал трепыхаться и начал предлагать России условия для переговоров.

Прежние киевские заклинания о "границах 1991 года" в этом качестве очевидно не годятся. Новых Зеленский создать не способен, поскольку панически боится потерять остатки общественной поддержки. Правда, он уже ее утратил, но совершенно не хочет понимать, что своим милитаризмом делает лишь хуже, тогда как призывами к миру мог бы вернуть прежние высокие рейтинги. Точно так же он не понимает, что западные "партнеры" сегодня ждут от него не клятв, а разумного плана хотя бы по замораживанию конфликта. Ждут — и не дождутся.

"План Зеленского — не более чем все та же просьба, что он использует уже два с лишним года: больше американского и европейского оружия и разрешение на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории, — подчеркивает американская Fox News. — По словам The Wall Street Journal, этот переформулированный запрос, в котором отсутствовала всеобъемлющая стратегия для победы, "не впечатлил" высокопоставленных американских и европейских чиновников. То, что заявлено как новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе. К тому же оценка Зеленским этой самой победы не выходит за рамки принятия желаемого за действительное".

Принять сложнейшее решение по смене политического курса нынешний главарь киевской хунты явно не сможет. А его визави по нынешнему европейскому турне вряд ли рискнут убеждать маловменяемого собеседника в необходимости такого шага. Они сами не понимают, на чем им надо настаивать, поскольку ждут исхода президентских выборов в США. Им потом еще со своими избирателями разбираться, а те давно требуют отдать судьбу Украины в руки России.

Такой подход лучше всего соответствует реалиям сегодняшнего дня. Как бы ни старался Запад сохранить влияние на Украину, это уже вряд ли удастся. Даже когда он принудит Киев к переговорам, идти они будут по сценарию Москвы. Самое большее, на что в этой ситуации может рассчитывать украинская хунта — это на гарантии собственной безопасности. Да и та будет призрачной. Всем, кто привел Украину к катастрофе, придется отвечать за содеянное. И вряд ли "партнеры" рискнут нарушить с трудом достигнутый мир с Россией ради кучки оголтелых нацистов.

Антон Трофимов