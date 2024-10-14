Полное погружение: в Петербурге спустили на воду подлодку «Якутск»

В Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Якутск» проекта 636.3. Она станет шестым кораблем этого типа, построенным для Тихоокеанского флота (ТОФ). Эти лодки обладают уникальными качествами — за бесшумность на флотах противника их прозвали черными дырами. Эксперты отмечают высокое соотношение эффективности и стоимости у этих лодок.

В Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Якутск» проекта 636.3. Она станет шестым кораблем этого типа, построенным для Тихоокеанского флота (ТОФ). Эти лодки обладают уникальными качествами — за бесшумность на флотах противника их прозвали черными дырами. Эксперты отмечают высокое соотношение эффективности и стоимости у этих лодок.

Куда отправится «Якутск»

«Якутск» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в августе 2021 года. Ранее «Известия» сообщали, что экипаж для подлодки был сформирован в прошлом году.

— Мы сегодня спускаем подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, планово завершая строительство этой серии из шести подводных лодок, — заявил на торжественной церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин.

Также он рассказал, что подводные лодки этого класса оснащаются высокоточным оружием и способны решать любые задачи в любых районах Мирового океана. По его словам, они давно подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми походами и выполненными боевыми задачами.

Крестной матерью корабля стала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Республики Саха (Якутия)» Марина Бахалина — три ее сына сейчас служат в зоне СВО. Она пообщалась с экипажем подлодки и пожелала морякам удачи в службе.

— Сегодня как никогда важно укреплять наши Вооруженные силы. Пусть враг знает — наши рубежи надежно защищены! — сказала крестная на торжественной церемонии.

После спуска на воду «Якутск» ожидает ряд достроечных работ у причальной стенки верфей, швартовые, заводские ходовые и государственные испытания. Затем он войдет в боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Лодки ТОФу, безусловно, нужны, потому что они контролируют подводное пространство в ближней морской зоне, кроме того, они способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам противника, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Соотношение эффективности и стоимости у этих лодок очень высокое, — подчеркнул адмирал. — Кроме того, они обеспечивают боевую устойчивость нашей главной составляющей — стратегических ядерных сил. Также они контролируют проливные зоны Курильский островов, в том числе и со стороны Тихого океана.

Адмирал отметил, что после включения «Якутска» в состав ВМФ РФ целая бригада Тихоокеанского флота будет укомплектована новыми кораблями проекта 636.3.

— По моему мнению, ТОФу нужно еще 12 таких лодок с учетом размаха вероятного театра военных действий, — рассказал Сергей Авакянц.

Новые корабли придут на замену подлодкам проекта 877 еще советской постройки — те уже выработали свой ресурс и, скорее всего, в ближайшее время будут списаны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Лодки 636.3 в отличие от своих предшественниц — современные подводные корабли, — объяснил он. — Они могут наносить удары крылатыми ракетами «Калибр» как по надводным, так и по наземным целям. По остальным характеристикам они тоже превосходят лодки проекта 877, все-таки между ними разница в целое поколение.

Не исключено, что «Якутск» не сразу окажется на Дальнем Востоке, отметил Дмитрий Болтенков.

— По дороге туда он может задержаться на неопределенное время в Средиземном море, войдя в состав российского соединения, базирующегося в сирийском порту Тартус, — отметил он. — Подлодка «Уфа» Тихоокеанского флота около двух лет находится в Средиземном море, выполняя там поставленные задачи.

Характеристики подлодок 636.3

Первая серия из шести подлодок проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 год, все они несут службу на Черном море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть таких субмарин для Тихоокеанского флота.

Сейчас пять подлодок второй серии — «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск» — успешно несут боевую службу в составе Тихоокеанского флота, выполняя задачи по предназначению.

Поступающие сейчас в ВМФ подлодки создаются по модернизированному варианту 636.3. От первоначальной версии они отличаются лучшими ходовыми характеристиками, наличием современной автоматизированной системы управления, более современным навигационным комплексом и пониженным уровнем шумности.

Подлодки проекта 636.3 призваны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

Автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м. Дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль, дальность плавания в режиме работы двигателя под водой — до 7500 миль, количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой