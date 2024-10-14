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ТАСС

Дания создаст фонд для инвестиций в оборонную промышленность Украины

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Троэльс Лунд Поульсен
Троэльс Лунд Поульсен.
Источник изображения: sun9-68.userapi.com

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что производство вооружений в Европе и США "слишком медленное", в то время как расширение оборонных мощностей Украины позволило бы сократить сроки поставки с нескольких лет до нескольких месяцев

СТОКГОЛЬМ, 11 октября. /ТАСС/. Дания создаст фонд для частных и государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины, так как производство вооружения на ее территории будет быстрее поставок готовой продукции из-за рубежа. Об этом заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в интервью агентству Bloomberg.

"В последние годы мы предприняли много инициатив по расширению производства различной военной техники. Но в целом мы далеки от украинской скорости производства военной техники", - отметил глава датского оборонного ведомства.

По его словам, правительство Дании хочет до конца 2024 года создать фонд для частных и государственных инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Как отметил Лунд Поульсен, в том числе пенсионные фонды и оборонные компании получат долю в собственности, доступ к технологиям и возможность создания совместных производств с украинскими оружейниками.

Как подчеркнул глава МО Дании, производство вооружений в Европе и США "слишком медленное", в то время как расширение оборонных мощностей Украины позволило бы сократить сроки поставки с нескольких лет до нескольких месяцев. Лунд Поульсен полагает, что производство на территории постсоветской республики "быстрее и дешевле, а оборудование проще в обслуживании и ремонте". Он также отверг предположение о риске потери рабочих мест европейской оборонной промышленностью из-за поддержки Киева. "Мы сталкиваемся с историческим перевооружением как датской, так и европейской обороны. Мы увидим, что в европейской оборонной промышленности будет создано много рабочих мест", - резюмировал министр. 

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Дания
США
Украина
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