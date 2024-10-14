Войти
ТАСС

Спикер Палаты представителей США заявил, что не поддержит дальнейшую помощь Киеву

175
0
0
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
Источник изображения: © AP Photo/ J. Scott Applewhite

Майк Джонсон отметил, что не знает, на каких условиях может быть урегулирован конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон не поддерживает идею выделения Киеву дальнейшей финансовой помощи из американского бюджета. Об этом влиятельный законодатель, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, сообщил в интервью порталу Punchbowl News.

"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины. И я надеюсь, что необходимости в нем не будет", - подчеркнул Джонсон, представляющий в нижней палате Конгресса штат Луизиана.

При этом он выразил мнение, что кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на предстоящих 5 ноября выборах удастся обеспечить урегулирование украинского кризиса. "Считаю, что президент Трамп, если он победит, действительно сможет добиться завершения этого конфликта. Я действительно так считаю", - отметил Джонсон. "Думаю, что он (Трамп - прим. ТАСС) позвонит [президенту России Владимиру] Путину и скажет, что довольно", - полагает спикер Палаты представителей. "И думаю, что все в мире от этого (украинского кризиса - прим. ТАСС) устали, хотят его урегулирования", - сказал Джонсон.

Законодатель заявил, что не знает, на каких условиях может быть урегулирован конфликт на Украине. "Не уверен в том, какими будут условия [урегулирования]. Однако не думаю, что в случае избрания президентом [США в ноябре демократа] Камалы Харрис это (украинский конфликт - прим. ТАСС) закончится. И это - отчаянный и опасный сценарий", - добавил Джонсон.

В апреле он вынес на голосование в Палате представителей Конгресса, контролируемой республиканцами, пакет законопроектов об оказании новой военной и финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это произошло после нескольких месяцев ожесточенных дебатов в Вашингтоне о целесообразности продолжения предоставления крупной финансовой помощи Киеву. Конгресс тогда оперативно принял эти законопроекты, а президент США демократ Джо Байден их сразу подписал. Фактически это стало возможным в связи с определенным изменением позиции Трампа, который остается лидером Республиканской партии США, по законопроектам. За счет этого США выделили Украине в нынешнем финансовом году порядка $61 млрд. Ряд однопартийцев Джонсона в Палате представителей выступил резко против его решения, инициировав процедуру его смещения с должности спикера. Однако благодаря поддержке демократов Джонсон тогда сохранил свой пост. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:43
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 14.10 01:06
  • 1
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 22:15
  • 664
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 13.10 15:48
  • 303
Космонавтика Илона Маска
  • 13.10 07:47
  • 2743
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 18:47
  • 0
Ответ на "Войско Польское в политической ловушке"
  • 12.10 14:12
  • 132
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 12.10 00:39
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 1
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке