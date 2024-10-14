Спикер Палаты представителей США заявил, что не поддержит дальнейшую помощь Киеву

Майк Джонсон отметил, что не знает, на каких условиях может быть урегулирован конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон не поддерживает идею выделения Киеву дальнейшей финансовой помощи из американского бюджета. Об этом влиятельный законодатель, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, сообщил в интервью порталу Punchbowl News.

"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины. И я надеюсь, что необходимости в нем не будет", - подчеркнул Джонсон, представляющий в нижней палате Конгресса штат Луизиана.

При этом он выразил мнение, что кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на предстоящих 5 ноября выборах удастся обеспечить урегулирование украинского кризиса. "Считаю, что президент Трамп, если он победит, действительно сможет добиться завершения этого конфликта. Я действительно так считаю", - отметил Джонсон. "Думаю, что он (Трамп - прим. ТАСС) позвонит [президенту России Владимиру] Путину и скажет, что довольно", - полагает спикер Палаты представителей. "И думаю, что все в мире от этого (украинского кризиса - прим. ТАСС) устали, хотят его урегулирования", - сказал Джонсон.

Законодатель заявил, что не знает, на каких условиях может быть урегулирован конфликт на Украине. "Не уверен в том, какими будут условия [урегулирования]. Однако не думаю, что в случае избрания президентом [США в ноябре демократа] Камалы Харрис это (украинский конфликт - прим. ТАСС) закончится. И это - отчаянный и опасный сценарий", - добавил Джонсон.

В апреле он вынес на голосование в Палате представителей Конгресса, контролируемой республиканцами, пакет законопроектов об оказании новой военной и финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это произошло после нескольких месяцев ожесточенных дебатов в Вашингтоне о целесообразности продолжения предоставления крупной финансовой помощи Киеву. Конгресс тогда оперативно принял эти законопроекты, а президент США демократ Джо Байден их сразу подписал. Фактически это стало возможным в связи с определенным изменением позиции Трампа, который остается лидером Республиканской партии США, по законопроектам. За счет этого США выделили Украине в нынешнем финансовом году порядка $61 млрд. Ряд однопартийцев Джонсона в Палате представителей выступил резко против его решения, инициировав процедуру его смещения с должности спикера. Однако благодаря поддержке демократов Джонсон тогда сохранил свой пост.