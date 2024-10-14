Зеленский привез свой “план победы” в Европу даже после того, как Байден отменил поездку (The Washington Post, США)

WP: Зеленский заявил, что пригласит Россию на следующий саммит по Украине

Западные дипломаты полагают, что Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией, пишет The Washington Post. Силы Москвы занимают свыше одной пятой Украины и вряд ли уступят эту территорию, однако Зеленский заявил, что Россия будет приглашена на следующий мирный саммит, который планирует организовать Украина.

Момент для отмены визита Джо Байдена неудачный: украинский лидер спешит заручиться поддержкой своего плана перед президентскими выборами в США в следующем месяце.

Президент Украины Владимир Зеленский и его “план победы” по прекращению войны с Россией на этой неделе пропустили болезненный удар от неожиданного врага — урагана Милтон.

Встреча союзников Киева из контактной группы по обороне Украины, запланированная на эти выходные на авиабазе Рамштайн в Германии, была отложена. Президент Джо Байден отменил поездку и остался в США из-за шторма третьей категории (по пятибалльной Шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона, — прим. ИноСМИ), обрушившегося на Флориду в среду вечером. Теперь неясно ни когда состоится саммит, ни будут ли на нем присутствовать те же высокопоставленные делегации, включая самого Байдена.

Для Украины отсрочка пришлась на крайне неудачный момент: Зеленский спешит заручиться поддержкой для своего плана перед президентскими выборами в США в следующем месяце. Чтобы спасти положение, он вместо этого отправился в европейское турне в Лондон, Париж, Берлин и Рим, чтобы изложить подробности своей стратегии. Он добивается членства Украины в НАТО, разрешения использовать западные ракеты для глубоких ударов в тыл России и расширенных поставок оружия.

В четверг Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. С каждым из них он поделился своим “планом победы”, который предполагает "решительные шаги" с целью закончить конфликт не позднее 2025 года.

Безотлагательность связана с неопределенностью вокруг предстоящих выборов в США. Украинские чиновники видят в последних месяцах уходящего года — особенно между днем выборов в ноябре и до инаугурации нового президента в январе — “окно возможностей” для того, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны Байдена.

Зеленский и его команда призвали уходящего президента использовать последние месяцы своего пребывания у власти по максимуму, чтобы упрочить свое наследие лидера, который помог Украине в борьбе с русскими, взял на себя новые обязательства по безопасности и укрепил ее позиции на любых дальнейших переговорах о мирном урегулировании.

“Слабость любого из наших союзников вдохновит [президента России Владимира] Путина, — заявил Зеленский на саммите в Хорватии в среду. — Именно поэтому мы просим их подкрепить нас с точки зрения гарантий безопасности, с точки зрения оружия, с точки зрения нашего будущего по окончании конфликта. На мой взгляд, [Путин] понимает только силу".

Однако пока прохладная реакция официальных лиц, уже осведомленных о “плане победы” Зеленского, посеяла сомнение в том, что Киев получит ту самую козырную карту, на которую надеялся.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший заявил в среду, что в “план победы” Зеленского вошел ряд моментов, о которых украинские чиновники “уже так или иначе просили”, а официальные лица в США рассматривают его на предмет “того, что действительно находится в области возможного”.

Выступая перед журналистами в исландском Кеблавике, Браун признал, что среди союзников по НАТО назрели разногласия насчет приема Украины в альянс. Американские чиновники также проведут дальнейшие консультации с Киевом насчет типов и количества запрошенных боеприпасов.

“Нам предстоит сесть с украинцами и обсудить, чтó есть в этом списке и чтó можно предоставить в действительности”, — сказал Браун.

Стармер в начале встречи с Зеленским подчеркнул, что “очень важно продемонстрировать неизменность нашей поддержки Украины”. Он назвал встречу возможностью “пройтись по плану по пунктам и обсудить его подробнее”.

Присутствовавший на встрече новый генсек НАТО Марк Рютте впоследствии заверил журналистов, что поддержка Украины остается незыблемой и соответствует основным интересам альянса.

“Поддержка Украины в борьбе с Россией имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности, — сказал он. — Если Путин добьется своего на Украине, это будет иметь серьезные последствия для безопасности всего альянса”.

Однако никаких публичных комментариев о каких-либо элементах плана Зеленского не позвучало. В пятницу украинский президент планирует посетить столицы Германии и Италии.

Западные дипломаты в Киеве полагают, что Зеленский стал более открытым к проведению переговоров с Россией — даже при том, что силы Москвы занимают более 20% Украины и вряд ли уступят территорию, которую в настоящее время контролируют. В частности, Зеленский заявил, что Россия будет приглашена на следующий мирный саммит, который Украина планирует организовать, хотя дата и место его проведения остаются неясными.

Зеленский неустанно подчеркивал важность окончания конфликта на условиях Киева, но его позиции ослабли за последний год, поскольку Россия неуклонно продвигается вперед на поле боя — особенно в Донецкой области.

Хотя Киев подхлестнул некоторый энтузиазм своим неожиданным летним вторжением в Курскую область, дальнейшее продвижение ВСУ застопорилось. Более того, операция не привела к желанному для киевских чиновников исходу: Россия не оттянула боевые части с фронта на востоке Украины. Наоборот, совсем недавно Украине пришлось вывести войска из шахтерского города Угледара на востоке стираны, и аналитики предрекают дальнейшие потери в ближайшие месяцы.

Хотя доверие общественности к Зеленскому остается высоким, разочарование по поводу нисходящей траектории конфликта проявляется все отчетливее. Расходы украинцев на продолжение военной кампании возросли. В четверг парламент одобрил повышение военного сбора с доходов физических лиц с 1,5% до 5%.

“Слово “победа” мы слышим все реже и реже, а “переговоры” — все чаще”, — написал на этой неделе у себя в Facebook* известный украинский кинорежиссер, а ныне военнослужащий Олег Сенцов.

“За план победы теперь отвечает Байден, мы — умываем руки. Крепость Угледар оказалась не таким уж и стратегическим городом, а к потере каждый день по селу мы уже привыкли”, — продолжил он.

Украинский политический аналитик Владимир Фесенко написал у себя в Facebook*: “Снова проявился традиционный политико-психологический недостаток украинцев — завышенные ожидания”.

“Сначала перегрели ожидания от так называемого плана победы, затем сделали то же относительно встречи в Рамштайне. Но не стоит ждать чуда от Рамштайна, даже если он все же состоится на высшем уровне”, — заключил он.

Автор статьи: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan)

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