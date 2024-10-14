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Военное обозрение

Немецкие СМИ: в 2023 году в Россию из ФРГ было поставлено более 300 станков для производства боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

В 2023 году в Россию было доставлено свыше 300 промышленных станков, произведенных на предприятиях Германии. Об этом сообщает немецкий телеканал SWR, ссылаясь на российские таможенные данные, попавшие в распоряжение журналистов в ходе расследования.

В материале говорится, что в основном речь идет о крупных станках с компьютерным управлением (ЧПУ), способных автоматизировать сложные производственные процессы, такие как резка металла, гибка листового материала и сварка. Данные агрегаты играют ключевую роль в производстве деталей для машиностроения, а также боеприпасов.

Как заявляют эксперты, станки с ЧПУ позволяют значительно ускорить и повысить точность производства, что особенно важно в сфере вооружений. При этом Германия, являясь мировым лидером в производстве таких агрегатов, вопреки санкциям, поставляет свою продукцию в Россию.

В свою очередь, авторам журналистского расследования удалось выяснить, что большинство станков попадали в Россию через Турцию. Эксперты из SWR установили более 30 немецких производителей, чье оборудование было ввезено на территорию РФ.

Со слов авторов материала, некоторые турецкие компании-посредники имеют тесные связи с Москвой, а ряд из них и вовсе были основаны российскими предпринимателями.

В то же время немецкие производители утверждают, что соблюдают все санкции и не знали о том, что их продукция поставляется в Россию через третьи страны. Однако, как пишут авторы статьи, проверить их заявления затруднительно, поскольку некоторые турецкие посредники, вероятно, нарушили правила без ведома компаний из ФРГ.

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