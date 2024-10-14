ЕС планирует создать новый фонд для военной помощи Киеву, чтобы обойти вето Венгрии

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Евросоюз рассматривает возможность создания нового фонда, из средств которого будет осуществляться военная поддержка Украины. Таким образом руководство ЕС пытается обойти вето властей Венгрии.

Как сообщает французское издание El Pais, Брюссель планирует обеспечить формирование нового фонда без участия Будапешта, поскольку правительство этой страны на протяжении почти 1,5 лет продолжает блокировать выделение на нужды украинской армии шести миллиардов евро из Европейского фонда мира. Изначально предполагалось, что эти средства частично компенсируют странам ЕС расходы на поставки вооружений для ВСУ. При этом отмечается, что, согласно действующему уставу объединения, для создания этого фонда необходимо одновременное согласие всех 27 стран Евросоюза, в том числе Венгрии.

Помимо выделения средств из фонда мира, Будапешт продолжает блокировать предоставление Киеву кредита на 35 миллиардов евро из доходов с замороженных на Западе российских суверенных активов. Ранее послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине этого кредита.

Однако из-за противодействия Венгрии европейские дипломаты не смогли согласовать продление санкций против активов Центробанка России на 36 месяцев вместо шести месяцев, что является одним из ключевых условий для выделения Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который обязались предоставить участники «Большой семерки» (G7).

Примечательно, что такое условие было выдвинуто по инициативе США. При том, что в Штатах арестовали по разным оценкам от пяти до семи миллиардов долларов активов РФ.