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ТАСС

В ЕС сообщили об отсутствии доказательств участия военных КНДР в СВО РФ на Украине

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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии напоминают очередную информационную утку

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. У Евросоюза нет никаких доказательств якобы участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества 14 октября в Люксембурге.

"У нас нет доказательств присутствия военных Северной Кореи на фронте", - сказал он.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную информационную утку. С утверждением, будто военнослужащие КНДР могли быть отправлены на Украину, выступил министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна.

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав России, а правовые нормы соглашения не имеют обратной силы. Кроме того, указывал российский лидер, у Москвы нет необходимости в чьей либо помощи на СВО. 

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КНДР
Люксембург
Россия
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Южная Корея
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