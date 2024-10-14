В NASA заявили, что США и РФ обсуждают дальнейшие перекрестные полеты к МКС

Представитель американского космического ведомства отметил, что "соглашение о перекрестных полетах между NASA и Роскосмосом предусматривает запуск в 2025 году одной миссии на корабле "Союз" и одной - на Crew Dragon"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. NASA и Роскосмос ведут обсуждение дальнейших перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС), которые планируется продолжать после 2025 года. Об этом ТАСС заявил представитель американского космического ведомства.

Он напомнил, что "соглашение о перекрестных полетах между NASA и Роскосмосом предусматривает запуск в 2025 году одной миссии на корабле "Союз" и одной - на Crew Dragon". "NASA и Роскосмос в данный момент ведут обсуждение дальнейших перекрестных полетов, которые позволяли бы безопасным и устойчивым образом поддерживать работу МКС", - подчеркнул представитель NASA. При этом он не пояснил, когда может быть объявлено о дальнейших запусках в рамках данного соглашения.

11 сентября генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил журналистам, что Россия и США будут продолжать работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 года. Руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс ранее отметил, что российское и американское ведомства работают над очередным продлением программы перекрестных полетов.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В прошлом году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.