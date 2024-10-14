Корабль "Прогресс МС-29" отправится на МКС 21 ноября

На техническом комплексе Байконура новый корабль транспортировали в вакуумную камеру для проверки на герметичность

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-29" намечен на 21 ноября, сообщили в Роскосмосе.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 21 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на техническом комплексе Байконура новый корабль транспортировали в вакуумную камеру для проверки на герметичность.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который был создан специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов, например, топлива, научного оборудования, кислорода, воды и продовольствия, а также для корректировки ее орбиты.