В Финляндии начали строить второй многоцелевой корвет типа "Похъянмаа"

На финской верфи Rauma Marine Constructions состоялась церемония резки стали, знаменующая начало строительства второго многоцелевого корвета класса "Похъянмаа", предназначенного для ВМС Финляндии. Как уточняет Naval News, в мероприятии участвовали представители Минобороны, национального флота и Командования логистики Сил обороны Финляндии.

Rauma Marine Constructions (RMC) и ее дочерняя компания Defence Oy получили заказ на постройку четырех корветов класса "Похъянмаа" в рамках проекта Squadron 2020. Предполагалось, что постройка первого из них стартует в 2022 году, а все корабли поступят на вооружение к 2029 году. Однако проект забуксовал из-за нехватки квалифицированных специалистов, что повлияло на сроки завершения проектирования и перехода к производству кораблей. В итоге головной корвет заложили в апеле 2024 года, через пять месяцев после первой резки металла.

Резка стали для второго корвета класса "Похъянмаа", Финляндия Rauma Marine Constructions

"В процессе постройки первого многоцелевого корвета мы проделали большую работу по наладке производственных процессов, что значительно облегчит выпуск следующих кораблей серии", – заявил глава RMC Мика Ниеминен.

Корветы класса "Похъянмаа" заменят в составе ВМС Финляндии четыре быстроходных ракетных катера типа "Раума", построенные в начале 1990-х годов, а также три постановщика мин, в том числе бывший флагманский корабль финского флота "Похъянмаа", списанный девять лет назад.

В дополнение к оборонительным задачам новые корветы должны защищать торговое судоходство и морскую инфраструктуру. Условия эксплуатации в Балтийском море потребовали предусмотреть малую осадку (5 метров) для действий в водах финского архипелага, а также ледовый класс, позволяющий выполнять задачи зимой.

Длина кораблей составит 117 метров, ширина – 16,5 метра, водоизмещение – 4300 тонн. Заявленная численность экипажа – 73 человека. Суммарная мощность комбинированной дизель-электрической и газотурбинной двигательной установки составит 29 МВт. Скорость – 26 узлов, автономность – две недели.

В состав вооружения корветов включены 57-мм орудия "Бофорс", противокорабельные ракеты "Габриэль-5" производства Israel Aerospace Industries, зенитные ракеты RIM-162 ESSM от американской Raytheon, а также легкие 323-мм торпеды и дистанционно управляемые 12,7-мм боевые модули от шведской Saab.