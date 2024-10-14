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ЦАМТО

Компания Boeing начала сборку самолетов БПА P-8A "Посейдон" для ВС Германии

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P-8A "Посейдон"
P-8A "Посейдон".
Источник изображения: mma.prnewswire.com

ЦАМТО, 11 октября. Компания Boeing приступила к сборке первых трех самолетов базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон", предназначенного для ВС Германии.

Подразделение Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) опубликовало видео, на котором демонстрируется начало сборки первых трех планеров на производственной линии предприятия Boeing в Рентоне.

Как сообщило BAAINBw на своей официальной странице в X (ранее Twitter), первые три самолета P-8A, предназначенные для морского патрулирования и борьбы с подводными лодками, находятся в производстве в США. Первый полет запланирован на ноябрь 2024 года. Поставки начнутся в 2025 году.

Официально P-8A считается временным решением до завершения совместного с Францией проекта разработки морского патрульного самолета, получившего обозначение Maritime Airborne Warfare System (MAWS). В связи с данным статусом, командование морской авиации ВМС Германии заявило, что не будет создавать специализированную инфраструктуру для P-8A, а будет действовать "обходными путями".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион" и проведении исследования рынка для оценки возможности покупки имеющихся готовых платформ.

В качестве альтернатив, в частности, рассматривались C295 "Персудер" компании Airbus, RAS-72 "Си Игл" (вариант модификации ATR-72 компании Rheinland Air Service GmbH), а также P-8A "Посейдон".

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 1,77 млрд. долл.

В июне 2021 года компания Boeing объявила о подписании Министерством обороны Германии письма с предложением и принятием предложения о поставке пяти самолетов P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи".

В сентябре 2021 года ВМС США заключили с Boeing первый контракт стоимостью 756,635 млн. долл. на поставку для ВС Германии 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи". Как планируется, поставки начнутся в конце 2024 года – начале 2025 года.

В ноябре 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение средств в размере 1,1 млрд. евро на закупку в США трех дополнительных самолетов P-8A "Посейдон".

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Страны
Германия
США
Франция
Продукция
C-295 CASA
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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