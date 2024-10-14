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ТАСС

Планы помощи Швейцарии Украине будут зависеть от положения на поле боя

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Страна в ближайшие четыре года намерена направить Киеву €1,5 млрд, отметил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис

ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Швейцария в ближайшие четыре года намерена направить Украине €1,5 млрд помощи, однако реализация этих планов будет зависеть в том числе от ситуации на поле боя и от финансового положения Швейцарии. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

"Швейцария уже внесла вклад в размере около полумиллиарда евро в поддержку тех, кто пострадал от войны, и мы еще направим €1,5 млрд на цели помощи, развития, восстановления и реконструкции в течение следующих четырех лет - в 2025 - 2028 гг.", - сказал Кассис, выступая на пресс-конференции в Женеве. Он напомнил также об обязательстве швейцарского правительства выделить Украине до 2036 года €5 млрд. "Таким образом речь идет о долгосрочном участии в предстоящие 12 лет, но, конечно, это зависит от многих вещей - от положения на поле боя и финансовой ситуации Швейцарии", - пояснил глава МИД.

Не входящая в ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список. 

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