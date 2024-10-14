Эксперты: "Бук-М3" легко собьет украинские F-16

Попав в радиус действия комплекса, истребители "будут успешно уничтожены с минимальным расходом зенитных управляемых ракет", пишет издание "Национальная оборона"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Поставленные Украине истребители F-16 в случае попадания в радиус действия российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3" будут уничтожены. Об этом говорится в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) в журнале "Национальная оборона".

Эксперты указали, что ЗРК "Бук-М3" на сегодняшний день "является универсальным средством войсковой ПВО, позволяющим уничтожать все имеющиеся в распоряжении ВСУ средства воздушного нападения и разведки как непосредственно над линией боевого соприкосновения, так и в глубине боевых порядков". "С точки зрения ЭПР (эффективной площади рассеяния - прим. ТАСС), скоростных характеристик, истребители F-16 ничем не отличаются от самолетов четвертого поколения советского производства, имеющихся в распоряжении войск киевского режима и неоднократно сбивавшихся расчетами войсковой ПВО. Поэтому нет никаких сомнений в том, что машины американской разработки, оказавшиеся в прицеле ЗРК "Бук-М3", будут успешно уничтожены с минимальным расходом зенитных управляемых ракет", - говорится в статье.

Там уточняется, что, согласно опубликованным в открытом доступе тактико-техническим характеристикам экспортной версии "Бук-М3" - ЗРК "Викинг", cтанция обнаружения целей комплекса "видит" на 200 км. "При использовании наземной радиолокационной станции (РЛС) дежурного режима 1Л119 дивизион ЗРК средней дальности будет располагать информацией о целях в тылу противника на глубину до 360 км. В этом случае РЛС, размещенная, например, в районе Донецка, может сканировать воздушное пространство Украины вплоть до границы с Белгородской областью на севере и до Кременчуга на западе. СОЦ (станция обнаружения и целеуказания - прим. ТАСС) на той же позиции позволяет обнаруживать цели в районе Днепропетровска", - говорится в статье экспертов центра.

Они также отметили опыт расчетов ЗРК "Бук-М3" ВС РФ по противодействию истребителям и их вооружению. Так, ранее эти подразделения, например, обнаруживали самолет Су-27 Воздушных сил Украины, совершающий разворот. "Несмотря на то, что дальность до вражеского истребителя была предельной и граничила с тактико-техническими возможностями ЗРК "Бук-М3", <…> [его расчет] сумел захватить цель, произвести пуск ракеты и поразить самолет противника", - говорится в статье со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Также в статье приводится пример, когда в ходе другого боевого дежурства, расчет ЗРК "Бук-М3" обнаружил, взял на сопровождение и сбил осколочную авиационную бомбу JDAM американского производства, поставленную ВСУ. "За счет большой дальности обнаружения цели расчеты имеют возможность подготовиться к боевой работе и успешно поразить цель одной ракетой", - резюмировали эксперты АЦ ВКО.

О комплексе

"Бук-M3" - ЗРК войсковой ПВО средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Благодаря новой ракете "Бук-М3" практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире.

Комплекс имеет в своем составе радиолокатор подсветки и наведения, способный обнаружить крылатую ракету на высоте 10 метров и удалении до 40 км. Способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 5 до 35 км.

Первые ЗРК "Бук-М3" поступили на вооружение Сухопутных войск РФ в октябре 2016 года. Впервые были представлены широкой публике на форуме "Армия-2018". Комплекс существует в нескольких версиях, включающих экспортную сухопутную разновидность под названием "Викинг".